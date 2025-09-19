VN-Index vẫn thuận lợi trong trung hạn, song cần lưu ý các mốc hỗ trợ này

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán An Bình (ABS) đánh giá các biện pháp nâng hạng thị trường tiếp tục được triển khai quyết liệt, mở ra khả năng cao rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng lên nhóm "thị trường mới nổi" vào tháng 10/2025. Đây sẽ là cột mốc quan trọng, có thể thu hút thêm nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô hàng tỷ USD.

Trong nước, các chỉ số kinh tế tiếp tục tích cực, trong đó chỉ số PMI ngành sản xuất tại Việt Nam tiếp tục mở rộng tháng thứ 2 liên tiếp, xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng hai chữ số. 8 tháng đầu năm, tổng vốn FDI tăng mạnh, trong đó vốn điều chỉnh của các dự án hiện đang hoạt động tăng mạnh 85,9% so với cùng kỳ, thể hiện việc nhà đầu tư mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Tuy vậy, ABS chỉ ra một số yếu tố đáng lo ngại. Cán cân thương mại 8 tháng tuy xuất siêu, nhưng chỉ đạt gần 14 tỷ USD, giảm -25,7% so với cùng kỳ. Chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng, kết hợp với các căng thẳng địa chính trị trên thế giới khiến giá vàng, giá ngoại tệ tăng mạnh trong khi giá cả nhiều loại hàng hóa thiết yếu cũng tăng ảnh hưởng sức mua của người dân.

Về mặt định giá, với đà tăng tiếp nối trong tháng 8, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã tăng từ mức 14,37x ngày 8/8/2025 lên mức 14,77x ngày 8/9/2025, cao hơn một chút so với mức 1 lần độ lệch chuẩn của VN-Index trong 3 năm qua tại 14,32x.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 đang có định giá P/E là 13,69x, thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong VNMID (18,67x) và VNSML (12,46x). Ngoại trừ chỉ số VNSML, các mức P/E này đều cao hơn mức 1 lần độ lệch chuẩn của trung bình 3 năm qua.

﻿2 kịch bản cho VN-Index

Nhận định thị trường thuận lợi trong trung hạn, đội ngũ phân tích ABS đưa ra 2 kịch bản như sau:﻿

Kịch bản 1: Xu hướng trung hạn tăng đang tiếp diễn đồng pha trên các cấp độ xu hướng tháng. Kịch bản tăng giá trở lại được xác nhận khi tín hiệu giá giữ vững mốc Hỗ trợ 1 và 2, thị trường kỳ vọng tăng lên các vùng giá tại Kháng cự 2 và 3.

Kịch bản 2: Kịch bản điều chỉnh sâu hơn có thể xảy ra sau khi giá tăng quá mạnh trong 5 tháng vừa qua, được xem xét khi giá trên khung tuần không giữ được mốc hỗ trợ 1.586 – 1.600 điểm. Nhịp điều chỉnh ngắn hạn về mốc Hỗ trợ 3 có thể xảy ra, sau đó mới tăng giá trở lại theo xu thế chính.

Trong đó, mức hỗ trợ 1 là vùng 1.585-1.600; hỗ trợ 2 là 1.477-1.490; hỗ trợ 3 là 1.300-1.340.

Vùng kháng cự 1 trong khoảng 1.727-1.740; kháng cự 2 là 1.740-1.794 và kháng cự 3 nằm trong 1.813-1.820 điểm.

ABS cũng lưu ý rằng, khi thị trường xác nhận đóng cửa dưới đường trung bình trượt ngắn hạn, cổ phiếu trong tài khoản gãy qua đường trung bình trượt… là tín hiệu kỹ thuật xác nhận điều chỉnh. Nhà đầu tư nên hạ vị thế ngắn hạn đối vối cổ phiếu, và di chuyển dòng tiền sang phân lớp cổ phiếu mới. Nhà đầu tư trung hạn tiếp tục nắm giữ và tìm cơ hôi gia tăng khối lượng khi có điều chỉnh.

Một số nhóm ngành đáng chú ý trong tháng 9 bao gồm: Chứng khoán, Hàng xuất khẩu, Bất động sản KCN, Dầu khí, Bán lẻ,...

Với nhóm Chứng khoán, ABS đánh giá KQKD quý 3 của nhiều CTCK dự báo tăng trưởng tích cực nhờ doanh số giao dịch toàn thị trường và dư nợ cho vay ký quỹ tăng mạnh, hoạt động tự doanh và thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư khởi sắc.

Tại nhóm hàng xuất khẩu (Dệt may, Thủy sản) và BĐS KCN, đội ngũ phân tích cho rằng hàng xuất khẩu vào mùa tiêu thụ và thuế suất với Việt Nam không chênh lệch nhiều so với các nước đối thủ. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI.

Nhóm Dầu khí được kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án dầu khí và điện gió ngoài khơi đang tiến hành, cũng như quy định chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 từ 2026. Ngoài ra, nhóm Bất động sản và Đầu tư công được dự báo hưởng lợi từ các dự án đầu tư công, tháo gỡ pháp lý.