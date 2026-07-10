VNeID vừa tích hợp thêm thông tin quan trọng, người dân cả nước cần biết

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa được cập nhật lên phiên bản 2.2.10 với nhiều tính năng mới, trong đó nổi bật là việc bổ sung dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định mới, thêm kênh phản ánh về việc nhận thẻ căn cước và chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ.

Theo thông tin từ ứng dụng VNeID, phiên bản 2.2.10 được phát hành nhằm tiếp tục mở rộng các tiện ích phục vụ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Điểm đáng chú ý nhất trong bản cập nhật lần này là việc bổ sung dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Thông tư số 101/2026/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Việc cập nhật giúp hệ thống đáp ứng các quy định mới, tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuận lợi hơn.

VNeID vừa phát hành phiên bản 2.2.10 với nhiều tính năng mới nhằm mở rộng các dịch vụ công trên môi trường số.

Bên cạnh đó, VNeID cũng bổ sung chức năng phản ánh, kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Người dân có thể gửi phản ánh ngay trên ứng dụng nếu gặp vướng mắc trong quá trình nhận thẻ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Một điểm mới khác là chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ người dân tra cứu và kết nối thông tin về liệt sĩ thông qua nền tảng số. Tính năng này được kỳ vọng sẽ giúp thân nhân thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, xác minh và tiếp cận các thông tin liên quan.

VNeID (Vietnam Electronic Identification) là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng được xây dựng nhằm thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống trong các giao dịch điện tử, đồng thời tạo nền tảng để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác. Người dùng có thể xuất trình các giấy tờ điện tử ngay trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch theo quy định.

Việc liên tục bổ sung tính năng mới cho thấy VNeID đang từng bước mở rộng vai trò từ một ứng dụng định danh điện tử sang nền tảng cung cấp nhiều dịch vụ công thiết yếu, phục vụ quá trình xây dựng công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.