VNG 9 tháng đầu năm: Tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, tăng cường ứng dụng công nghệ thực hiện trách nhiệm xã hội

Các giải thưởng nổi bật trong Quý 3/2024:

Tháng 9/2024, VNG được vinh danh trong hạng mục Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam 2024 (Leading Tech Firm in Vietnam 2024) do tạp chí World Business Outlook bình chọn nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng.



Nền tảng thanh toán Zalopay vinh dự nhận giải thưởng “Công ty fintech tiêu biểu”; giải pháp thanh toán Zalopay QR Đa Năng được vinh danh “Product of the Year - Top 100 sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo” (POY); “Sản phẩm, giải pháp Chuyển đổi số vì cộng đồng” (VDA).



Ngày 5/9, GreenNode và VNG Cloud được vinh danh tại Giải thưởng Asian Technology Excellence Awards 2024 (Bangkok, Thái Lan) nhờ sự vượt trội về công nghệ hạ tầng điện toán đám mây và AI.



Ngày 25/10, Zalo AI được vinh danh là “Enabling Technology Company of the Year” tại lễ trao giải MMA Smarties 2024, nhờ chiến dịch quảng bá thành công kết hợp cùng Pepsi dịp Tết 2024 với hơn 100 triệu AI Avatar cá nhân hóa được người dùng Zalo tạo ra.