VNSC by Finhay hợp tác UOBAM Việt Nam phân phối quỹ đầu tư ESG

Từ ngày 07/11/2023, Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) - quỹ đầu tư cổ phiếu tiên phong áp dụng tiêu chuẩn ESG tại Việt Nam với tính thanh khoản cao, bền vững và hạn chế rủi ro sẽ chính thức có mặt trên nền tảng VNSC by Finhay.



Quỹ UVEEF áp dụng quy trình đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ từ Tập đoàn UOB Asset Management ("UOBAM"), kết hợp với chuẩn mực ESG vào quy trình đầu tư và lựa chọn cổ phiếu, giúp giảm thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư của quỹ. Quỹ UVEEF tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng gồm cổ phiếu của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt, tuân thủ các chuẩn mực về Môi trường, Trách nhiệm xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) và triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Việc phân phối chứng chỉ quỹ UVEEF giúp VNSC by Finhay đem đến cơ hội đầu tư bền vững cho khách hàng, những nhà đầu tư bán chuyên sẽ ưu tiên lựa chọn bởi không cần số vốn lớn, tài sản được quản lý bởi các chuyên gia hàng đầu và sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức phân tích thị trường hơn. Đồng thời, định hướng và những ưu tiên về ESG được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của VNSC và Finhay. Việc thúc đẩy sự hợp tác với các quỹ đầu tư có chung định hướng ESG như UVEEF thể hiện sự cam kết cho việc phát triển và đồng hành cùng các doanh nghiệp ESG tại Việt Nam.

Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 5/2023 với sự kết hợp giữa công ty chứng khoán số (VNSC) và công nghệ hiện đại từ fintech hàng đầu - Finhay, nền tảng VNSC by Finhay đã không ngừng cải tiến về tính năng và sản phẩm với mục tiêu giúp nhà đầu tư bán chuyên đầu tư an toàn và hiệu quả. Định vị là một công ty chứng khoán Số, VNSC luôn ưu tiên đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển các tính năng hỗ trợ nhà đầu tư bán chuyên đầu tư hiệu quả hơn. Hiện nay VNSC by Finhay đang phát triển các tính năng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cải thiện trải nghiệm cá nhân hoá cho nhà đầu tư như AI Speed Reporter: cập nhật và phân tích tin tức ảnh hưởng tới mã cổ phiếu; AI news: điểm tin thị trường theo mã cổ phiếu trong danh mục và nhiều tính năng ứng dụng AI khác sắp được ra mắt. Ngoài ra, VNSC by Finhay còn cung cấp các công cụ hỗ trợ đầu tư như Auto Invest - đặt lệnh tự động; VNSC Academy - cung cấp kiến thức đầu tư bài bản, trực quan, chuyên sâu.

Về Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina ("VNSC") được thành lập vào tháng 12 năm 2006 theo giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 50/UBCK-GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Với gần 17 năm hoạt động, VNSC là công ty uy tín cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính theo quy định.

Năm 2022 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi VNSC chính thức thuộc quyền sở hữu của Finhay - Fintech uy tín tại Việt Nam. Với tầm nhìn mới, VNSC cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ khi ra mắt sản phẩm trên ‘Nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay nhằm hỗ trợ nhà đầu tư không chuyên về phương pháp, công cụ hỗ trợ và kiến thức đầu tư để tự tin hơn trên hành trình đầu tư của mình.

VNSC tự tin là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các nhà đầu tư bằng việc cung cấp nền tảng thông minh hỗ trợ đầu tư dễ dàng và hiệu quả với lợi thế công nghệ hiện đại từ Finhay cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

Xem thêm các thông tin về công ty, xem tại: https://vnsc.vn/

Về UOB Asset Management Việt Nam

Được thành lập vào năm 2009, Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), là công ty con của UOB Asset Management Ltd là nhà quản lý tài sản hàng đầu châu Á, có trụ sở chính tại Singapore, với hơn 35 năm kinh nghiệm trong việc đưa ra các giải pháp đầu tư từ các chuyên gia am hiểu thị trường trong nước kết hợp với tầm nhìn phát triển trong khu vực và mang lại tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư trong dài hạn. Tập đoàn UOBAM hiện diện rộng rãi ở Châu Á với các văn phòng kinh doanh và đầu tư trong khu vực tại Brunei, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

UOBAM (Vietnam), Công ty cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và giải pháp đầu tư bao gồm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. UOBAM (Vietnam) hướng đến mục tiêu trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu cung cấp các giải pháp đầu tư sáng tạo và bền vững tại Việt Nam.

Mọi chi tiết xem tại: www.uobam.com.vn