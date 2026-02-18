Vợ chồng cùng nghỉ hưu, nhưng tôi chọn nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, vợ tiếp tục đi làm thêm để lo cho tương lai

Hai nhịp sống đối lập trong cùng một mái nhà

Ngày 6/2 vừa qua, câu chuyện về một cặp vợ chồng cùng nghỉ hưu nhưng cả hai lại lựa chọn hai lối sống hoàn toàn trái ngược nhau đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Theo lời kể của cư dân trong khu, sau khi nghỉ hưu, người chồng trong câu chuyện này là ông Lương có trạng thái tinh thần rất tốt. Ông thường mặc đồ thể thao, mỗi ngày đi dạo buổi sáng, ngủ trưa, buổi chiều lại hẹn bạn ra chơi bài, tối đến lại đến quảng trường để nhảy múa, cuộc sống của ông vô cùng phong phú và sinh động. Mỗi khi tình cờ gặp hàng xóm, ông đều nhiệt tình chia sẻ về sinh hoạt sau nghỉ hưu của mình.

Trái lại, vợ ông vẫn tất bật như trước, thường xách túi vội vã đến cơ quan, thậm chí khi lướt qua hàng xóm thì bà vẫn đang trao đổi công việc qua điện thoại. Khi được hỏi vì sao đã nghỉ hưu mà vẫn đi làm, bà chỉ vội đáp: “Chi tiêu đâu có chờ ai, không thể chỉ tiêu mà không kiếm được.”

Được biết, vợ chồng ông Lương đều có thâm niên công tác dài, sau khi nghỉ hưu mỗi tháng đều nhận lương hưu ổn định, nên về cơ bản không chịu áp lực về chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhận thức và cách hoạch định cuộc sống sau nghỉ hưu của hai người lại khác biệt một trời một vực.

Theo quan điểm của ông Lương, bản thân đã vất vả suốt nửa đời người: nuôi dạy con cái, lo toan quan hệ xã hội, mua nhà trả nợ, gánh nặng gia đình từ lâu đã đè nặng đến mức khó thở. Nay nghỉ hưu thì lẽ ra phải tận hưởng cuộc sống cho thật trọn vẹn, bù đắp những niềm vui trước đây chưa kịp trải nghiệm.

Trong khi đó, vợ ông Lương lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Việc nghỉ hưu không những không khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm, mà trái lại còn làm bà thêm phần áp lực. Bà thẳng thắn chia sẻ rằng mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ trong gia đình đều cần phải được dự trù từ sớm: tương lai của con cháu, chi phí y tế cho cả hai sau này, cũng như nhu cầu dưỡng già của chính mình,.. Tất cả khiến bà cảm thấy khoản lương hưu cố định trên giấy tờ vẫn không thể lấp đầy khoảng trống an toàn trong lòng.

Ảnh minh hoạ

Điều khiến bà càng khó yên tâm hơn là thói quen chi tiêu khá thoải mái của ông Lương. Nếu bản thân cả ngày chỉ rảnh rỗi, một khi gia đình xảy ra biến cố hay tình huống bất ngờ, bà sẽ thiếu chỗ dựa tài chính và rơi vào thế bị động ngay.

Trên thực tế, hiện tượng “nghỉ hưu hai quỹ đạo” như vậy không hề hiếm gặp trong đời sống. Không ít nam giới sau khi nghỉ hưu coi đây là “điểm kết” của cuộc đời lao động, ưu tiên ăn ngon, sống thoải mái và tận hưởng cuộc sống. Trong khi đó, nhiều phụ nữ khi nghỉ hưu lại thấy “trách nhiệm gia đình” trên vai càng được phóng đại; họ vẫn giữ tư duy đặt gia đình lên trước, không muốn nhàn rỗi, bởi lo sợ một khi không còn nguồn thu nhập trong tay sẽ đánh mất cảm giác an toàn của gia đình.

Sự khác biệt trong nhận thức này cũng khiến không ít cặp vợ chồng trung niên rơi vào mâu thuẫn.

Giống như vợ chồng ông Lương: ông Lương cả ngày nhàn rỗi, hầu như không đụng tay vào việc nhà, còn người vợ sau giờ làm lại phải gánh vác toàn bộ việc gia đình, từ dọn dẹp đến lo cơm nước. Lâu dần, mâu thuẫn cũng theo đó nảy sinh: ông Lương cho rằng “mình đã nghỉ hưu thì lẽ ra phải được nghỉ ngơi”, trong khi người vợ lại cảm thấy mình đã làm việc cả ngày, về nhà lại phải đối diện với người chồng sống thảnh thơi, trong lòng sẽ khó tránh khỏi việc nảy sinh bất mãn.

Thực ra, điều này không hẳn là đúng sai thuộc về ai, cốt lõi nằm ở chỗ hai người chưa thể đứng trên lập trường của nhau để thấu hiểu và cảm thông.

Sự thay đổi tích cực: bắt đầu học cách chia sẻ

Nhưng điều đáng mừng là trong gần nửa năm qua, cách chung sống của vợ chồng ông Lương đã có sự cải thiện rõ rệt. Người vợ vốn trước đây luôn tự mình gánh vác mọi việc nay bắt đầu chủ động sắp xếp để ông Lương cùng chia sẻ việc nhà, phân công rõ ràng rằng “khi nào bà tăng ca thì ông Lương ở nhà sẽ phụ trách nấu ăn, phơi quần áo”.

Ban đầu, ông Lương khá phản đối, nhưng dần dần cũng thích nghi. Hiện nay, ông ngày càng thành thạo trong việc đi chợ, làm việc nhà, tính tình cũng trở nên ôn hòa hơn, mâu thuẫn giữa hai người vì thế giảm đi đáng kể.

Ảnh minh hoạ

Các chuyên gia trong ngành cho rằng hạnh phúc của hôn nhân tuổi trung niên chưa bao giờ đến từ sự hy sinh hay tận hưởng một phía, mà cốt lõi nằm ở việc phân công hợp lý và biết cảm thông lẫn nhau. Một người muốn tận hưởng cuộc sống không phải là sai, người còn lại kiên trì đi làm kiếm tiền cũng hoàn toàn có lý; điều quan trọng là không áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương, mà cần học cách cùng chia sẻ trách nhiệm và đặt mình vào vị trí của nhau để thấu hiểu.

Trong chặng đường nửa sau của cuộc đời, điều quý giá nhất trong hôn nhân không phải trông chờ đối phương trở thành chỗ dựa duy nhất, mà là khi gặp khó khăn có thể cùng nhau chìa tay nâng đỡ, nắm tay đồng hành giữa những lo toan đời thường.