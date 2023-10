Vợ chồng diễn viên Lê Khánh - Tuấn Khải: 'Mua xe Volvo là mua sự an toàn cho gia đình'

Là diễn viên sân khấu kiêm cả điện ảnh, truyền hình và MC, công việc chính của Lê Khánh đòi hỏi thường xuyên đến trường quay, sân khấu. Bởi vậy, chị thích ngủ trên xe để tận dụng thời gian nghỉ ngơi quý giá giữa các suất diễn. Và không có gì hoàn hảo bằng việc ngả lưng ngủ trên chiếc ghế có chế độ mát-xa của xe Volvo. Đó là trải nghiệm hàng ngày của Lê Khánh.

Vợ chồng diễn viên Lê Khánh và Tuấn Khải

Mê Thành Lộc, mê xe Volvo

"Tôi làm việc với anh Thành Lộc vì quá mê ảnh (cười)", Lê Khánh nói khi được hỏi về quyết định hợp tác với sân khấu Thiên Đăng của nghệ sĩ Thành Lộc.

Chị nói thêm: "Ảnh rất tuyệt vời cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Những người được làm việc với ảnh đều coi đó là điều may mắn, được hỏi học qua từng vở diễn, từng suất diễn. Quan trọng hơn cả là sự tận tâm, ảnh luôn tiếp lửa cho diễn viên trẻ rất nhiều.

Bên cạnh đó là cách sống của anh Thành Lộc. Anh biết đối nhân xử thế, biết thương đàn em, biết trên biết dưới".

Diễn viên Lê Khánh vẫn quá mê sân khấu nên không bao giờ có thể rời xa được

Lâu nay, điện ảnh và truyền hình giúp nghệ sĩ được chú ý nhiều cũng như đến được với nhiều khán giả hơn so với sân khấu. Dù vẫn nhận đóng cả kịch và phim, Lê Khánh nói chị vẫn quá mê sân khấu nên không bao giờ có thể rời xa được.

Với sân khấu, mỗi suất diễn đều khác nhau, không suất diễn nào giống suất diễn nào. Mỗi sự cố, mỗi thay đổi sẽ giúp mình biết ứng biến và linh hoạt. Hơn nữa, sân khấu còn giúp người diễn viên giao thoa trực tiếp với khán giả.

Tuấn Khải cũng thừa nhận, lửa nghề sân khấu của vợ chồng anh là rất mãnh liệt. Cả hai vợ chồng đều luôn tìm kiếm những vai diễn mới lạ hơn nên cùng tham gia sân khấu Thiên Đăng.

Tuấn Khải thừa nhận, lửa nghề sân khấu của vợ chồng anh là rất mãnh liệt

"Chúng tôi muốn mình sẽ thể hiện những dạng vai khác nhau, không đóng khung mình vào bất cứ dạng vai nào. Chúng tôi muốn chinh phục vai hài, vai tính cách, vai bi, vai mụ, vai lạ… Đó là hành trang, cả sự nghiệp của người diễn viên nên là một điều tuyệt vời", Lê Khánh chia sẻ.



Chiếc xe Volvo là tình yêu của cả gia đình

Trong đời sống gia đình, Lê Khánh và Tuấn Khải cùng đồng hành trong nhiều hoạt động, trong đó có việc đưa đón nhau và con cái hàng ngày. Do đó, việc chọn chiếc xe để đi lại là rất quan trọng, vì đó không chỉ là phương tiện mà còn là một không gian sống khác của cả gia đình.

Diễn viên Lê Khánh cho rằng, chọn chiếc xe để đi lại là rất quan trọng, vì đó không chỉ là phương tiện mà còn là một không gian sống khác của cả gia đình

Xe Volvo được thiết kế theo triết lý vừa đủ "lagom" của người Thụy Điển. Xe thấu đáo ở chỗ bỏ đi hết những thứ dư thừa, tạo nên không gian thoải mái cho người sử dụng. Thiết kế trưởng của Volvo từng thiết kế cho Bentley, hướng đến trải nghiệm dễ chịu lâu dài cho cả người lớn lẫn trẻ em.

Hiện, các con của Tuấn Khải và Lê Khánh còn nhỏ nên việc đi lại hầu như chỉ trong TP.HCM hoặc về quê Tiền Giang, đi Vũng Tàu chơi… Khi con lớn hơn, họ mong muốn cả gia đình sẽ có trải nghiệm với cung đường dài hơn với xe Volvo.

Lê Khánh không chỉ thích chiếc ghế trước có chế độ mát-xa, nơi chị thường có những giấc ngủ ngon giữa các chặng di chuyển đi làm, đi diễn, mà còn tâm đắc với ghế giữa ở phía sau dành cho bé, có thể thu ngắn lại để trẻ em ngồi. Hai con trai của cô, một 5 tuổi, một 20 tháng tuổi, đều rất thích thú với chiếc ghế này.

Lê Khánh nói: "Đến bây giờ chúng tôi đã sở hữu chiếc xe hơn một năm rồi nhưng các con cứ lên xe là khen 'đã quá mẹ ơi', chưa bao giờ hết thích thú. Khi mua chiếc xe này, vợ chồng tôi cũng ráng lắm vì chi phí của gia đình chưa đến được mức đó. Nhưng vợ chồng tôi thống nhất với nhau rằng chiếc xe này rất đáng tiền. Mua xe Volvo là mua sự an toàn cho gia đình".

Volvo XC90 trong hành trình AP15 xuyên Việt

Với một ngày bận rộn thì sáng sẽ dậy sớm, chị đi quay phim từ sáng đến chiều, thay đồ rồi đến sân khấu diễn. Với một ngày không bận rộn thì chị sẽ ở nhà, tận hưởng không khí gia đình, rồi cùng chồng đưa đón các con đi học.

Triết lý "lagom" cũng khiến người dùng xe Volvo suy ngẫm, không dừng lại ở chiếc xe mà còn giúp họ nghĩ về sự vừa đủ ở các khía cạnh khác trong cuộc sống. Tuấn Khải bày tỏ: "Điều này thuộc về nhu cầu của từng cá nhân. Nhu cầu của mình như thế nào thì sẽ chọn thứ phù hợp. Dòng xe sang luôn có nhiều option để mọi người lựa chọn cho phù hợp. Vừa đủ ở đây là chiếc xe sang trọng và đúng với gu, với sở thích của mình".

Chẳng hạn, với tính năng tự động phanh khi phát hiện khả năng va chạm của xe Volvo, sẽ có người cho là "quá nhạy", phanh quá sớm sẽ "hơi phiền". Nhưng với Tuấn Khải và Lê Khánh, họ cho là "vừa đủ".

"Chiếc xe đã thiên về an toàn thì không thể không ngăn chặn cái đó. Sử dụng cái gì thì phải thích nghi với nó. Nếu phát hiện khả năng va chạm mà chiếc xe không phanh thì không thể gọi là an toàn. Mình thích thì có thể tắt chế độ đó. Thời gian đầu sử dụng tôi cũng chưa quen, nhưng sau một thời gian thì thấy nó rất cần thiết và an toàn", Tuấn Khải nói.