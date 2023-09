Xe Volvo, Gạo Ông Cua đều là biểu tượng của sự an toàn

Từng bắt đầu sự nghiệp với lĩnh vực khoa học máy tính, anh Trần Quang Vũ lại tìm thấy niềm đam mê với kinh doanh và chiến lược. Sau khi theo học MBA tại Đại học RMIT một năm, anh nhanh chóng thăng tiến trong nghề tư vấn chiến lược và đầu tư.

Bước ngoặt đến với anh vào năm 2020, hai vợ chồng anh tham gia hỗ trợ doanh nghiệp gia đình phát triển thương hiệu Gạo Ông Cua, sản phẩm được làm từ giống lúa ngon hàng đầu thế giới trong vài năm gần đây là ST25 và ST24.

Anh Trần Quang Vũ bên cạnh chiếc Volvo XC40 của mình

Là doanh nhân thành đạt và bận rộn, anh Quang Vũ cũng lựa chọn Volvo XC40 làm người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường trong suốt 4 năm qua. Người bạn này đã trở thành cộng sự đắc lực, vừa đẹp, vừa tiện dụng và rất vị nhân sinh.

"Chiếc Volvo XC40 đã nhiều lần cứu tôi"

Anh Vũ thích Volvo XC40 ngay khi người anh trai gửi ảnh chiếc xe và nói nó vừa đoạt giải thiết kế đẹp nhất năm. Lúc đó, anh đang đi công tác ở Argentina cùng vợ con nhưng vì thích quá nên tìm đến tận showroom Volvo để xem xe. Khi về Việt Nam, ý định duy nhất của anh là "mua Volvo XC40" mà không cần đi xem thực tế hay tham khảo các mẫu xe nào khác. Anh mua xe tháng 12/2019 và đến nay đã đi hơn 76.000 km.

Sau gần 4 năm sử dụng, Volvo XC40 vẫn khiến anh phải kinh ngạc. Nhiều lúc mở cửa bước ra nhìn thấy chiếc xe, anh vẫn thốt lên "xe đẹp quá". Hay khi đi trên đường thấy một chiếc XC40 khác, anh vẫn đi theo để nhìn ngắm, vì "ngồi lái bên trong không biết xe lăn bánh trên đường như thế nào".

Anh Vũ mua Volvo XC40 mà không cần phân vân tới các mẫu xe khác

"Volvo XC40 không chỉ đẹp mà còn thể hiện sự tiện dụng bên trong nội thất. Có những thứ nhỏ thôi nhưng cho thấy triết lý vị nhân sinh. Ví dụ như hộc chứa đồ táp lô có một ô riêng cho sổ bảo hành, còn trên xe thông thường thì không có, rồi có ngăn lạnh ở bên hông, hay rất nhiều ngăn bí mật dưới ghế và đặc biệt là thùng rác mini bên cạnh tài xế. Cái này cực kỳ hữu ích, vì khi sử dụng hàng ngày, mọi người sử dụng rất nhiều khăn giấy hay vỏ kẹo bánh, và mình luôn có chỗ để rác. Chiếc xe vì thế cũng gọn gàng, sạch sẽ hơn", anh Vũ nói.

Anh gọi Volvo XC40 là "phần không thể thiếu trong gia đình". Đi bất cứ đâu, anh cũng đều sử dụng chiếc xe này, từ đi làm hàng ngày, đón con đi học hay đi khắp vùng trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí là xuyên Việt từ TP.HCM tới Hà Nội. Ước tính mỗi tháng chiếc xe lăn bánh hơn 2.000 km.

Anh Vũ thừa nhận, chiếc xe mang lại sự an tâm mà những mẫu xe khác không làm được. "Chiếc xe đã nhiều lần cứu tôi bằng cách tự động phanh. Trong trường hợp khẩn cấp, xe còn có thể tự động đánh lái để tránh va chạm. Tôi đã xem rất nhiều video về các thí nghiệm an toàn của Volvo, nên tôi biết, chiếc xe sẽ bảo vệ mình nếu không may tai nạn xảy đến", anh kể.

"Volvo XC40 mang lại sự an tâm mà những mẫu xe khác không làm được", anh Trần Quang Vũ nói

Volvo XC40 còn khiến người dùng muốn gắn bó thông qua những tính năng thông minh. Anh Vũ thích tính năng đèn chiếu xa tự động. Khi hệ thống nhận thấy phương tiện đối diện, xe sẽ tự động tắt đèn pha ở góc đó. Xe kia đi qua rồi, đèn pha tự động bật trở lại. Nhiều lúc anh Vũ nghĩ vui rằng, "tính ra chiếc xe rất lịch sự với người xung quanh".

Một tính năng khác ít dùng, nhưng khi cần thì rất hữu ích là khóa cốp bằng mật khẩu. Anh Vũ từng lái xe xuyên Việt từ TP.HCM ra Hà Nội, sau đó gửi chiếc xe vào TP.HCM bằng tàu hỏa. Nhờ khóa cốp, hành lý của anh vẫn nguyên vẹn. Vì quá tin tưởng, năm sau, anh vẫn dự định đi xuyên Việt cùng gia đình trên chính chiếc xe này.

Volvo XC40 trong chuyến hành trình AP15 xuyên Việt

Hiện, do gia đình mới có 3 người (vợ chồng và một bé), anh Vũ thấy Volvo XC40 vẫn vừa vặn và thoải mái. Còn về lâu dài, ước mơ của anh là chiếc Volvo XC90 nếu sau này gia đình có nhu cầu chuyển lên một mẫu xe 7 chỗ. Ngoài Volvo, anh không có ý định đổi sang sử dụng thương hiệu khác.

"Đổi xe là đổi sang làm lúa gạo"

Anh Vũ kể mối duyên giữa chiếc xe Volvo và cuộc sống của anh. Đó là sau khi mua xe, anh cũng ra quyết định quan trọng là chuyển đổi công việc. Từ một chuyên gia tư vấn chiến lược cho các tập đoàn lớn - công việc anh đã làm suốt 13 năm, anh Vũ chuyển về phụ gia đình vợ phát triển thương hiệu Gạo Ông Cua, dù trước đó cả vợ chồng đều không theo học ngành nông nghiệp.

Cả hai bước vào nghề kinh doanh lúa gạo với tâm thế "học lại từ đầu". Vợ chồng anh bắt đầu bằng cách tập kinh doanh, tập marketing, xuất khẩu, học cách làm việc với nông dân. Anh đến tận nơi trò chuyện, học hỏi những điều mới từ họ.

Chiếc Volvo XC40 đã đồng hành với anh Vũ suốt chặng đường "học lại từ đầu" khi chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp

Đồng hành cùng anh trong quá trình học hỏi miệt mài ấy là chiếc Volvo XC40. Công việc khá bận rộn. Có ngày, 4h sáng anh đã phải dậy đi Cần Thơ để tham gia hội nghị, 12h trưa chạy về TP.HCM. Mỗi lần anh xuống Sóc Trăng, ba vợ đều rủ đi công tác cùng. Anh lái, ông Cua ngồi bên cạnh, đi khắp ruộng ở miền Tây.

Anh theo đuổi được những hành trình như thế một phần vì chiếc xe an toàn, tiện nghi và đáng tin cậy của mình.

Trong quá trình đó, ba vợ anh - ông Hồ Quang Cua - là một người truyền cảm hứng rất lớn. Anh Vũ tâm sự: "Tôi hay gọi ba vợ là nhạc trưởng của cây lúa ST. Ông hiểu được tận cùng về cây lúa, từ đất, rễ cho tới thân cây, lá, bông lúa, hạt lúa và quy trình sản xuất. Ông là một người rất chi tiết. Thật sự am hiểu, một nhà khoa học thực sự.

Anh Vũ cho rằng, mối liên hệ giữa thương hiệu Volvo và Gạo Ông Cua là sự an toàn

Tôi rất kính trọng điều đó, vì làm được như vậy không dễ. Thời đại bây giờ, start-up thường là công nghệ, hoặc chọn những con đường dễ dàng hơn. Làm nông nghiệp rất khó, như ba vợ tôi đã mất hơn 40 năm để làm ra thương hiệu gạo như bây giờ. Phải kiên trì với tầm nhìn dài hạn lắm".

Khi được hỏi về mối liên hệ giữa thương hiệu Volvo và Gạo Ông Cua, anh Vũ cho đó là sự an toàn. "Xe Volvo luôn được mệnh danh là xe an toàn nhất thế giới, bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi rất ấn tượng với tầm nhìn 'không còn ai thiệt mạng trên một chiếc Volvo'. Còn sản phẩm của Gạo Ông Cua luôn định hướng là sản phẩm không chỉ ngon mà phải sạch và an toàn cho người sử dụng. Đó là điểm chung rất rõ giữa hai thương hiệu", anh nói.