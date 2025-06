Vợ chồng trung niên ở Hà Nam gấp gáp chuyển 285 triệu vào một tài khoản lạ, ngân hàng lập tức cảnh báo

Giả danh công an lừa chuyển tiền với lý do "phục vụ điều tra"

Ngày 19/5/2025 vừa qua, tại Vietcombank Hà Nam, một cặp vợ chồng trung niên đến quầy giao dịch với yêu cầu chuyển gấp 285 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Giao dịch viên Nguyễn Thị Liên nhanh chóng nhận thấy trạng thái lo lắng, vội vàng của khách hàng, đồng thời khách hàng liên tục trao đổi qua điện thoại với bên thứ ba.

Nhận định có dấu hiệu lừa đảo, chị Liên đã hướng dẫn khách hàng đọc các nguyên tắc giao dịch an toàn, đồng thời báo cáo Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Lại Thị Lan để cùng phối hợp xử lý. Dù khách hàng kiên quyết chuyển tiền, Phó Trưởng phòng Lại Thị Lan đã kịp thời xin ý kiến Ban Giám đốc và phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam vào cuộc xác minh.

Qua làm việc với công an, khách hàng được xác định đã bị một đối tượng giả danh công an lừa chuyển tiền với lý do "phục vụ điều tra".

Ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền. Ảnh minh hoạ

Khách hàng cho biết bản thân liên tục nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là công an, thông báo với nội dung khách hàng liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu khách hàng phải chuyển nhanh số tiền 285 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ điều tra... Do lo sợ trước những lời đe dọa và nghĩ bản thân liên quan đến pháp luật, khách hàng đã vội vã đến ngân hàng làm các thủ tục chuyển tiền. Sau khi được ngân hàng và công an phân tích, khách hàng đã nắm rõ được chiêu trò của đối tượng lừa đảo, giữ lại toàn bộ số tiền và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Vietcombank Hà Nam.

Ngân hàng liên tục cảnh báo các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi

Gần đây, các ngân hàng đặc biệt tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến người dân về cách thủ đoạn lừa đảo chuyển, rút tiền.

Một hình thức thường được sử dụng đó là: Kẻ gian tự nhận là nhân viên ngân hàng gọi điện, gửi tin nhắn (SMS, Zalo, messenger…) thuyết phục khách hàng chủ động mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng .

Một số số điện thoại lừa đảo đã được phản ánh: 02366888766, 02488860469, 02888865154, 1900355561 …

Trong một số trường hợp, khi nhận cuộc gọi, khách hàng sẽ nghe thấy thông điệp giả danh tổng đài tự động: "Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu, nhấn phím 1 hoặc nhấn phím 0 để gặp tổng đài viên".

Nếu khách hàng nhấn phím thì kẻ gian ngắt cuộc gọi, sau đó gọi lại tự nhận là nhân viên của ngân hàng và lừa đảo khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng.

Thủ đoạn yêu cầu cung cấp thông tin: K ẻ gian yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin thẻ để liên kết thẻ của khách hàng với Ví điện tử của chúng, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ của khách hàng. Các thông tin chúng yêu cầu cung cấp thường bao gồm:

Thông tin thẻ: Hình ảnh thẻ; dãy số in trên thẻ; tên trên thẻ; màn hình hiển thị số thẻ đầy đủ trong dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank…);

Mã OTP được gửi tới số điện thoại của Khách hàng.

Kẻ gian cũng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin số tài khoản, thông tin cá nhân (CCCD, hình ảnh sinh trắc học…), thông tin bảo mật dịch vụ (mật khẩu, OTP …) để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Kẻ gian yêu cầu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản của chúng hoặc một tài khoản khác với mục đích "nâng điểm tín dụng để có đủ điều kiện phát hành thẻ", từ đó chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trong quá trình lừa đảo, kẻ gian có thể yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán phí hồ sơ, phí phát hành thẻ….

Ngân hàng khuyến cáo người dân chú ý

Các ngân hàng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mật khẩu ứng dụng, mã OTP) cho bất kỳ ai.

Không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua thư điện tử (email), tin nhắn (SMS) hoặc mạng xã hội. Ngân hàng KHÔNG gửi thư điện tử, tin nhắn SMS có chứa đường link tới khách hàng.

Ngoài ra, người dân cần thường xuyên cập nhật nội dung Hướng dẫn giao dịch an toàn trên website của các ngân hàng.