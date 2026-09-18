Vợ chồng U70 'giải bài toán khó' khi đi du lịch: Không được thưởng thức hết món ngon, cảnh đẹp

Tuổi hưu mở ra cơ hội để đi du lịch "sâu", "chất" hơn

Năm nay cô Mai Thị Thu Trúc 64 tuổi, chú Lê Quốc Chánh 65 tuổi, hiện sống tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cô Trúc từng làm ở công ty lương thực, chú Chánh công tác tại Sở Công thương.

Từ khi nghỉ hưu đến nay, cô chú đã có hai chuyến xuyên Việt bằng xe máy: một chuyến 43 ngày và chuyến dài nhất tới 92 ngày.

Cô Trúc, chú Chánh hiện sống tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cô chú vốn thích du lịch từ thời trẻ, nhưng khi còn đi làm, các chuyến đi phần lớn phụ thuộc vào chương trình do cơ quan tổ chức. Sau khi nghỉ hưu, khoảng thời gian rộng dài hơn khiến cô chú bắt đầu nghĩ tới một cách trải nghiệm khác biệt.

Cô Trúc chia sẻ: "Đi tour cũng rất hay, nhưng bị khống chế nhiều về thời gian. Có những điểm mình tới, thấy đẹp, muốn ở lại thêm nhưng không được vì phải theo đoàn và lịch trình đã sắp xếp. Vì vậy mình không được đi theo ý thích".

Chú Chánh lý giải thêm về lý do rời ghế xe khách: "Trước đây đi với cơ quan thì mình ngồi trên xe đò, ngủ một giấc là tới chỗ tham quan nên không ngắm được hết cảnh đẹp của đất nước, không vào được những nơi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa".

Ban đầu, cô chú chạy xe quanh các tỉnh miền Tây, vừa để thăm bà con vừa đi chơi. Sau đó, quãng đường mở rộng tới Đà Lạt, Tây Nguyên rồi miền Trung. Những chuyến đi từ tuần lễ, nửa tháng, 20 ngày. Khi nhận ra thể lực vẫn dồi dào, cô chú quyết định làm một chuyến xuyên Việt để thử sức. Ban đầu, cô chú dự tính chạy xe ra Hà Nội rồi gửi xe đi tàu về, nhưng đến nơi thấy vẫn khỏe nên cả hai quyết định tự chạy xe về.

Chú Chánh trải lòng: "Cô chú sẽ cố gắng thực hiện thêm vài chuyến xuyên Việt nữa. Còn đi được thì đi, khi nào hết đi nổi bằng xe máy thì mới chuyển sang phương tiện khác hỗ trợ. Mỗi ngày cô chú đều cố gắng rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe thì không dám nói xa, nhưng ngày nào còn khỏe thì sống vui vẻ ngày đó. Khi có thời gian, sắp xếp được thì tiếp tục lên đường".

Cô Trúc, chú Chánh tại đỉnh Fansipan

Những kỷ niện không thể quên

Khi có điều kiện, cô Trúc, chú Chánh cho biết sẽ tiếp tục những hành trình còn dang dở. Điểm đến tiếp theo cô chú hướng tới là chuyến đi xuyên suốt từ mũi Cà Mau đến cột cờ Lũng Cú.

Để mỗi chuyến đi diễn ra suôn sẻ, cô Trúc luôn cẩn thận lên lịch trình chi tiết các điểm đến: Đi đâu, ăn gì, ngủ nghỉ ở đâu… Cô tính trước từng chặng dừng chân để mang trang phục phù hợp, đồng thời chọn tuyến đường đi - về hoàn toàn khác nhau để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của mỗi vùng miền.

Hai chuyến xuyên Việt cũng đưa cô chú trải qua những điều kiện thời tiết khắc nghiệt rất khác nhau. Ở hành trình đầu tiên dài 43 ngày, khi về qua Quảng Trị, nhiệt độ ngoài đường có lúc lên tới 42 - 43 độ nhưng cô chú vẫn không thấy mệt.

Chuyến đi thứ hai, cô chú gặp liền ba cơn bão số 9, 10 và 11, có ngày phải mặc áo mưa từ lúc xuất phát và chạy dưới mưa suốt chặng đường dài. "Ở nhà thì nhiều khi bệnh này bệnh kia, nhưng mà lúc đi chơi thì khỏe re à, đi suốt mà cô chú không bị bệnh gì hết luôn", cô Trúc chia sẻ.

Dĩ nhiên, hành trình kéo dài hàng chục ngày liên tục cũng có lúc phát sinh sự cố ngoài dự tính. Khi lên đồi hoa sim ở Suối Bon (xã Vân Hồ, Sơn La), chiếc xe 155 phân khối bị cháy nồi sau, cô chú phải nhờ người địa phương hỗ trợ đưa xe xuống.

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Lần khác, trên đường từ Điện Biên về Lạng Sơn, xe cán phải vật sắc nhọn, bể lốp giữa đường đèo. "Một người thợ sửa xe tình cờ đi ngang đã nhiệt tình mang máy bơm tới giúp. Khi không thể vá được lốp, họ tháo bánh xe mang về kiểm tra, sau đó chở cô chú xuống chợ mua lốp mới rồi quay lại lắp vào xe", chú Chánh kể lại.

Những ký ức cô chú giữ lại sau mỗi chuyến đi không chỉ có cảnh đẹp mà còn là tình người ấm áp. Ở đảo Lý Sơn, những người bán hàng nghe giọng miền Tây đã xúm lại hỏi han cô Trúc có say sóng không rồi nhiệt tình chỉ dẫn.

Cô Trúc bộc bạch: "Đất nước mình, nơi nào cũng có vẻ đẹp riêng. Người dân cực kỳ thân thiện. Sự nhiệt tình của họ khiến mình có cảm giác như đang ở ngay quê nhà chứ không phải nơi nào xa lạ. Cũng không thể nói thích nơi nào nhất bởi mỗi nơi đều có nét đặc trưng riêng".

Hai điều kiện để du lịch trọn vẹn: Sức khỏe và bạn đồng hành

Đằng sau những chuyến đi kéo dài cả tháng trời là một lịch trình sinh hoạt điều độ được duy trì suốt nhiều năm. Cô chú vẫn dành gần một tiếng rưỡi mỗi sáng để đi bộ và tập thể dục với dụng cụ. Theo chú Chánh, điều kiện tài chính hay thời gian chưa phải là thứ khó nhất với người muốn đi du lịch ở độ tuổi này.

Chú Chánh bộc bạch: "Mình phải có đam mê và phải có sự đồng lòng. Nếu hai vợ chồng cùng đi hoặc đi với bạn đồng hành thì người đó phải cùng chung sở thích mới phù hợp… Tiền và thời gian thì hai cái đó mình không nói rồi, có nhiều đi kiểu nhiều tiền, có ít đi kiểu tiết kiệm. Vì tiền và thời gian có thể người ta vẫn có, nhưng sức khỏe và sự đồng lòng khó kiếm lắm".

Từng rủ không ít bạn bè nhưng cuối cùng cô chú vẫn tự chạy xe, bởi không phải ai cũng đủ sức khỏe và thời gian để ngồi xe máy hàng nghìn cây số.

Chú Chánh cũng nhắn gửi thêm tới những ai muốn tự đi du lịch nhưng còn ngần ngại: "Nếu mình có đam mê, muốn đi thì cứ đi, thích là lên đường chứ đừng nghĩ đợi sau này có điều kiện. Bởi điều kiện biết chừng nào có? Sau này là bao giờ?".

Tinh thần sống chủ động của cô Trúc, chú Chánh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ từng gặp cô chú trên đường. Có những người đi ô tô còn than mệt, thấy hai cụ U70 thong dong trên xe máy, đến tận những bản làng hẻo lánh, xa xôi đã không khỏi thán phục mà dừng lại xin chụp chung một tấm hình kỷ niệm.

Ảnh trong bài: NVCC