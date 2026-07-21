Vợ chồng Vương phi Kate giờ đã "thoải mái" thể hiện tình yêu trước công chúng sau biến cố lớn của cuộc đời

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James chia sẻ với Daily Mail, cặp đôi xứ Wales giờ đây đã cảm thấy đủ an toàn để cho công chúng thấy những khoảnh khắc chân thật trong mối quan hệ của mình mà không lo ảnh hưởng đến sự riêng tư hay cuộc sống gia đình.

"Không phải tình yêu của họ mạnh mẽ hơn trước, mà là giờ đây họ tin tưởng rằng công chúng và truyền thông có thể nhìn thấy một phần rất thật trong mối quan hệ ấy mà không làm tổn hại đến họ", bà Judi James nhận định.

Cái ôm gây xúc động sau thử thách chinh phục 3 đỉnh núi

Một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ đặc biệt xúc động là bức ảnh Thân vương William ôm chặt Vương phi Kate sau khi cô hoàn thành thử thách Three Peaks Challenge vào tháng trước.

Trong hành trình này, Vương phi Kate đã chinh phục ba đỉnh núi cao nhất của Scotland, Anh và xứ Wales chỉ trong vòng 24 giờ nhằm gây quỹ cho The Royal Marsden Cancer Charity - bệnh viện từng điều trị ung thư cho cô.

Nếu trước đây, các thành viên hoàng gia thường hạn chế những cử chỉ thân mật nơi công cộng vì quy tắc ứng xử, thì cái ôm lần này lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Theo Judi James, đây là "một cái ôm không còn bất kỳ sự dè dặt nào", thể hiện rõ mong muốn được chào đón, nâng niu và trân trọng người bạn đời sau hành trình đầy thử thách. Bà cho rằng điều đó chứng minh việc thể hiện tình cảm công khai đã trở thành một phần trong hình ảnh mới của cặp đôi hoàng gia.

Biến cố sức khỏe của Kate đã thay đổi mọi thứ

Judi James cho rằng Thân vương William từng rất cẩn trọng trong việc bảo vệ vợ khỏi sự soi mói của truyền thông. Nguyên nhân đến từ bài học đau lòng của mẹ anh, cố Công nương Diana. Cuộc hôn nhân nhiều sóng gió giữa Diana và Vua Charles từng khiến mọi cảm xúc cá nhân của bà trở thành tâm điểm theo dõi của báo chí và công chúng.

William vì thế luôn lo ngại Kate có thể trở thành mục tiêu của sự chú ý quá mức nếu bộc lộ cảm xúc trước công chúng. "William luôn cư xử như một người chồng muốn bảo vệ vợ khỏi việc đi vào vết xe đổ của mẹ mình. Điều đó khiến anh nhiều năm liền kìm nén cảm xúc ở nơi công cộng", Judi James nói.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi Kate được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2024. Tháng 1/2025, Vương phi Kate thông báo cô đã bước vào giai đoạn thuyên giảm bệnh. Theo chuyên gia, chính khoảng thời gian khó khăn ấy đã mở ra "một chương mới" trong cuộc hôn nhân của hai người.

Video thông báo kết thúc hóa trị trở thành bước ngoặt

Một dấu mốc quan trọng khác là đoạn video Kate công bố kết thúc quá trình hóa trị vào tháng 9/2024. Trong video này, William và Kate xuất hiện với hàng loạt khoảnh khắc đời thường đầy tình cảm: cùng ôm nhau, tựa đầu, nắm tay và cười đùa tự nhiên.

Judi James cho rằng đây giống như một "câu chuyện tình yêu" được kể bằng hình ảnh.

"Video ấy cho mọi người thấy rõ họ yêu và trân trọng nhau đến mức nào. Nó chứng minh rằng đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, giàu sự quan tâm, vui vẻ nhưng cũng rất nồng nhiệt", bà nói.

Nhà sử học hoàng gia Amanda Foreman trước đó cũng chia sẻ với People rằng William và Kate hiện trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Những gì họ phải trải qua trong vài năm qua thật quá khắc nghiệt. Điều đó có thể khiến nhiều cặp đôi xa cách, nhưng với họ thì ngược lại. Chính biến cố đã kéo họ lại gần nhau hơn và giúp cả hai nhìn rõ giá trị của đối phương".

Một nguồn tin thân cận với cặp đôi cũng nói với The Telegraph rằng sự bền chặt trong hôn nhân của William và Kate chính là hình mẫu về sự ổn định mà Hoàng gia Anh luôn hướng tới. "Dù cuộc sống của mỗi người có xảy ra điều gì, mối quan hệ của họ vẫn luôn là điểm tựa. Họ vẫn là chính mình như nhiều năm trước và gần như không gì có thể lay chuyển được".

Những cử chỉ ngọt ngào ngày càng xuất hiện nhiều hơn

Chỉ vài ngày sau khi bức ảnh ôm nhau sau thử thách Three Peaks được công bố, William và Kate tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi thoải mái thể hiện tình cảm tại giải Royal Charity Polo Cup diễn ra ngày 10/7 ở Windsor Great Park.

Theo Judi James, cặp đôi giờ đây đã tìm được sự cân bằng giữa đời tư và vai trò hoàng gia.

"Họ đã học được rằng mình hoàn toàn có thể chia sẻ với công chúng những khoảnh khắc rất thật của một cuộc hôn nhân đầy yêu thương mà vẫn giữ được sự riêng tư cũng như lối sống của gia đình". Điều đó cũng lý giải vì sao thời gian gần đây, công chúng ngày càng được chứng kiến nhiều khoảnh khắc tự nhiên, gần gũi và đầy cảm xúc giữa Thân vương William và Vương phi Kate - những hình ảnh từng rất hiếm thấy trong nhiều năm trước.

*Theo Instyle/People/Telegraph