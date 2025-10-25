Con gái cực phẩm của Vương Phi kiếm 85 tỷ chỉ sau 30 giây

Để trả khoản nợ khổng lồ lên tới hơn 1.600 tỷ đồng, "Quách Tĩnh" Lý Á Bằng đã tham gia vào đường đua livestream và gặt hái kết quả khả quan. Thế nhưng, bản thân nam diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu cũng chẳng thể ngờ được là Lý Yên – cô con gái bị hở hảm ếch năm nào lại khiến anh "nở mày nở mặt" khi dễ dàng mang về 85 tỷ đồng.

Cụ thể, khi Lý Á Bằng đang livestream, ái nữ của anh và Thiên hậu Vương Phi đột nhiên xuất hiện và vẫy tay chào khán giả. Dù chi xuất hiện chớp nhoáng trong 30 giây nhưng Lý Yên đã giúp doanh số bán hàng tăng vọt thêm 23 triệu NDT (85 tỷ đồng). Đây là con số không hề nhỏ, vượt qua doanh thu cả năm của nhiều công ty nhỏ, cho thấy sức hút cực khủng của Lý Yên.

Có nguồn tin cho biết, sự xuất hiện của Lý Yên trên sóng livestream không phải tình cờ mà là một phân đoạn được sắp xếp tinh vi. Phía Lý Á Bằng đã cố ý dẫn dắt dư luận, khiến dân tình đặt câu hỏi: "Con gái Vương Phi liệu có xuất hiện trong livestream của bố không?" để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin bên lề, chưa rõ thực hư thế nào. Hơn nữa, không phải chiêu trò, sự hiện diện của Lý Yên mới chính là điều mang về doanh số 85 tỷ đồng.

Lý Yên đem lại kỳ tích cho phòng livestream của bố, khiến doanh số tăng vọt 85 tỷ đồng chỉ sau 30 giây xuất hiện.

Sức hút của con gái Thiên hậu chẳng phải dạng vừa đâu!

Theo trang QQ, trong làng giải trí Hoa ngữ, có không ít hiện tượng các "tinh nhị đại" (thế hệ thứ 2 của các ngôi sao) được kế thừa độ hot, độ thiện cảm từ bố mẹ. Chẳng hạn như Ba Đồ - quý tử của "nữ hoàng tiểu phẩm" Tống Đan Đan đạt doanh số bán hàng livestream mỗi tháng lên tới 50-70 triệu NDT (185-258 tỷ đồng) là nhờ công khai "dựa hơi" người mẹ nổi tiếng (tài khoản livestream của Ba Đồ là "Con trai Tống Đan Đan).

Với thân phận đặc biệt, là con gái của nam diễn viên đình đám Lý Á Bằng và nữ diva làng nhạc Vương Phi, Lý Yên nhận được sự chú ý của công chúng ngay từ thuở chưa chào đời. Hơn nữa, việc cô bé vượt qua khiếm khuyết hở hàm ếch, lột xác trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tự tin cũng khiến dân tình hết sức quan tâm. Đây chính là nguyên nhân Lý Yên chỉ lộ mặt đã giúp bố kiếm được 85 tỷ đồng trong nháy mắt.

Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ngôi sao có định hướng đưa con vào showbiz phát triển nhưng không đạt được thành tích như mong muốn. Chỉ có thể nói rằng đây chính là cái duyên với khán giả mà không phải ai cũng có và tình cờ là Lý Yên được ông trời ban cho điều đặc biệt này.

Lý Yên có tố chất làm người nổi tiếng.

Lý Yên sinh năm 2006, là con gái duy nhất của Vương Phi và Lý Á Băng. Không may mắn với khiếm khuyết bẩm sinh nhưng cô bé không hề mặc cảm ngoại hình, từng nhiều lần nhận lời trình diễn thời trang và chụp ảnh tạp chí. Không chỉ vậy, Lý Yên còn cùng cha mẹ tham gia hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình.

Lý Yên đã phải phẫu thuật đến 4 lần để điều trị hở hàm ếch và trở thành "phiên bản mini" của mẹ, xinh đẹp, cao ráo và duyên dáng. Từ năm 2019, Lý Yên đã được cha mẹ đưa sang châu Âu du học. Lý Yên học cấp 3 ở trường Collège Alpin Beau Soleil - một trong những trường nội trú tư thục đắt nhất thế giới với mức học phí lên đến 108.000 USD (2,7 tỷ đồng) mỗi năm. Hiện tại, ái nữ của Thiên hậu làng nhạc sở hữu khối tài sản 300 triệu USD ( hơn 7.588 tỷ đồng) đang có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ, thường xuyên đi du lịch và mua sắm hàng hiệu.

Lý Yên có màn lột xác ngoạn mục sau khi trưởng thành.

Cô bé thừa hưởng nét đẹp và phong cách gợi cảm, phóng khoáng từ người mẹ diva.

