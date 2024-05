Vợ giấu gia đình định chuyển đi số tiền lớn, chồng báo công an

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã trực tiếp làm việc, xác minh nội dung vụ việc với bà X., được biết ngày 22/5/2024, có một đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thoại thông báo bà X. có liên quan đến một vụ án, yêu cầu chuyển số tiền 300 triệu đồng để “phục vụ điều tra” nếu không sẽ lập tức bắt giữ bà X. Đối tượng yêu cầu bà X. giữ bí mật không kể cho bất cứ ai. Do nhẹ dạ, cả tin nên bà X. có ý định đến ngân hàng để chuyển tiền cho đối tượng theo yêu cầu.



Công an xã Phi Hải đã giải thích, tuyên truyền cho bà X. hiểu các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm và vận động bà X. không chuyển số tiền theo yêu cầu tránh bị mất tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Quảng Hòa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh công an, tòa án, viện kiểm sát nhân dân… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng của các đối tượng xấu. Khi có vụ việc xảy ra, người dân cần báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.