Vợ khỏe khoắn, quyền lực của MC Lại Văn Sâm

Mới đây, Lại Bắc Hải Đăng, con trai MC Lại Văn Sâm, chia sẻ khoảnh khắc mẹ tập luyện cùng dòng chú thích bằng tiếng Anh: "My Mom! How I can fly as my Mom!". Tạm dịch: "Mẹ tôi! Làm sao tôi có thể bay được như mẹ tôi!". Câu viết thể hiện sự thích thú, ngưỡng mộ của anh trước khả năng vận động ấn tượng của mẹ.

Hình ảnh tập luyện khỏe khoắn của bà xã MC Lại Văn Sâm, được biết sau khi nghỉ hưu bà trở thành một chuyên gia Yoga

Trong bức ảnh được đăng tải, bà xã Lại Văn Sâm thực hiện động tác đu lên tường, tạo dáng như người nhện. Với tư thế khá điệu nghệ, người phụ nữ vốn kín tiếng về đời tư khiến nhiều người bất ngờ bởi sự nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Hình ảnh này cũng cho thấy một góc đời thường trẻ trung của bà, khác với vẻ kín đáo thường thấy trong những lần hiếm hoi xuất hiện bên gia đình.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ. MC Diễm Quỳnh tấm tắc: "Chị Hường siêu đỉnh!". MC Hoài Anh viết: "Ôi mẹ anh quá siêu và quá đẹp ạ!". Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng hài hước so sánh bà với "spider woman" (nữ người nhện).

MC quốc dân chia sẻ "không có vợ, đời tôi hỏng luôn"

Bà xã của Lại Văn Sâm tên Hường, từng có thời gian học tập tại Nga. Vợ chồng nam MC gặp gỡ, nên duyên trong những năm tháng ở nước ngoài. Sau khi về Việt Nam, Lại Văn Sâm từng trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa tìm được công việc ổn định. Ông phụ giúp gia đình vợ bán hàng ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội, trước khi trở lại với công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Chính trong những năm tháng ấy, vai trò của bà Hường và gia đình vợ được Lại Văn Sâm nhắc đến với sự trân trọng. "MC quốc dân" từng chia sẻ: "Nếu không gặp vợ tôi thì có khi tôi lại không được tử tế như bây giờ". Câu nói cho thấy người phụ nữ này không chỉ là bạn đời, mà còn là chỗ dựa quan trọng trong hành trình lập nghiệp của nam MC.

4 người trong gia đình MC Lại Văn Sâm gồm ông, vợ, con trai và con dâu đều làm báo

Suốt nhiều năm, bà Hường gần như không xuất hiện trước công chúng. Trong khi chồng trở thành gương mặt quen thuộc qua các chương trình như "SV96", "Chiếc nón kỳ diệu" và "Ai là triệu phú", bà chủ yếu đứng sau vun vén gia đình. Lại Văn Sâm từng cho biết vợ là người biết cảm thông với giờ giấc làm việc của chồng con, đồng thời luôn chu toàn cho tổ ấm.

Sau khi nghỉ hưu, MC Lại Văn Sâm cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống gia đình. Ông cho biết hiện nay hai vợ chồng có nhiều thời gian bên nhau, cùng đi chơi, đi du lịch và dành thời gian cho các cháu. Nam MC cũng từng nói rằng mỗi khi đi làm chương trình bên ngoài, ông thường muốn đưa vợ đi cùng.