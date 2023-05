Vợ Nguyễn Thái Luyện nói về người muốn trả giúp 2.500 tỉ đồng

Hôm nay (11-5), sau một ngày tạm nghỉ, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Sau Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện; bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền") thừa nhận hành vi phạm tội đối với cả hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, trong số 23 bị cáo của vụ án, chỉ vợ chồng Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (áo trắng đen) tại toà

Trong 2 ngày xét xử phúc thẩm trước đó, bị cáo Mai vắng mặt với lý do đang nhập viện điều trị suy dinh dưỡng thai nhi.



Liên quan đến "bạn làm ăn" tên Lê Viết An có đơn đề nghị thay vợ chồng Luyện khắc phục gần 2.500 tỉ đồng thiệt hại trong vụ án, bị cáo Mai xác nhận có quen biết với ông An. Theo bị cáo Mai, người này vừa là bạn vừa là nhà đầu tư của Công ty Alibaba.

Tuy nhiên, đến nay ông Lê Viết An đã rút đơn đề nghị trả thay gần 2.500 tỉ đồng. Bị cáo Mai khai với toà lý do ông An rút đơn vì cảm thấy số tiền phải ra số tiền phải bỏ ra để khắc phục hậu quả thay vợ chồng bị cáo lớn trong khi rủi ro lại rất cao.

HĐXX cho biết toà án sẽ ghi nhận tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nếu gia đình, bạn bè các bị cáo bồi thường thiệt hại trong vụ án thay cho các bị cáo.

Tuy nhiên, tòa không có quyền công nhận thỏa thuận này vì đây là thoả thuận dân sự nằm ngoài phạm vi xét xử. Ngoài ra, HĐXX cũng không thể hủy quyết định kê biên.