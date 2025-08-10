Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" quê Thanh Hóa: U50 quá nuột nà, trẻ đẹp như gái 20

Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" Trọng Tấn là Đặng Thị Thanh Hoa – mới đây gây "bão" mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini rực rỡ giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng. Dù đã ở tuổi U50 và trải qua hai lần sinh nở, chị vẫn sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt rạng rỡ và vóc dáng cân đối với số đo 88-68-88.

Nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống của chị. Trong bài đăng, chị dí dỏm chia sẻ: "Hè về là ta phải đi thôi. Tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. U50 88-68-88 cố gắng giảm thêm 8cm vòng eo nữa mà 8 năm rồi chưa xong".

Loạt ảnh diện bikini nóng bỏng của vợ Trọng Tấn.

Ngay lập tức, những hình ảnh nóng bỏng của vợ "ông hoàng nhạc đỏ" khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không tiếc lời khen: "Chấn động luôn bà ơi"; "Body tuyệt đối điện ảnh"; "Body nét căng như thế này chị đừng gây áp lực ngầm cho em nữa"; "Như cô gái 20 vậy chị"...

Chị Đặng Thị Thanh Hoa sinh năm 1978, cùng quê Thanh Hóa với Trọng Tấn. Cả hai từng học chung tại trường THPT Lam Sơn – nơi chứng kiến câu chuyện tình trong sáng, lãng mạn của họ từ thuở học trò.

Sau khi cùng xuống Hà Nội học tập và lập nghiệp, họ nên duyên vợ chồng. Thanh Hoa chấp nhận lùi lại phía sau, tạm gác ước mơ riêng để làm hậu phương vững chắc, giúp chồng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp ca hát.

Gia đình nhỏ của họ có hai con – con trai sinh năm 2004 và con gái sinh năm 2006. Khi các con dần trưởng thành, chị Hoa trở lại với công việc và hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – nơi Trọng Tấn cũng đang công tác.

Vợ chồng "ông hoàng nhạc đỏ".

Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chị Thanh Hoa lại là người đứng sau nhiều bước đi chiến lược của chồng: từ tư vấn trẻ hóa hình ảnh, chọn lọc đối tác truyền thông cho tới gìn giữ hình tượng nghệ sĩ chuẩn mực.

Hiện tại, cặp đôi là hình mẫu gia đình viên mãn trong mắt nhiều người: sự nghiệp vững vàng, đời sống hạnh phúc, điều kiện kinh tế dư giả. Được biết, Trọng Tấn đang sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hòa Bình…