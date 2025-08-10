Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" quê Thanh Hóa: U50 quá nuột nà, trẻ đẹp như gái 20

10-08-2025 - 15:58 PM | Lifestyle

Chia sẻ loạt ảnh diện bikini ở tuổi U50, vợ "ông hoàng nhạc đỏ" nhận được cơn mưa lời khen vì quá nuột nà, trẻ đẹp.

Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" Trọng Tấn là Đặng Thị Thanh Hoa – mới đây gây "bão" mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini rực rỡ giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng. Dù đã ở tuổi U50 và trải qua hai lần sinh nở, chị vẫn sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt rạng rỡ và vóc dáng cân đối với số đo 88-68-88.

Nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống của chị. Trong bài đăng, chị dí dỏm chia sẻ: "Hè về là ta phải đi thôi. Tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. U50 88-68-88 cố gắng giảm thêm 8cm vòng eo nữa mà 8 năm rồi chưa xong".

Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" quê Thanh Hóa: U50 quá nuột nà, trẻ đẹp như gái 20- Ảnh 1.
Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" quê Thanh Hóa: U50 quá nuột nà, trẻ đẹp như gái 20- Ảnh 2.
Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" quê Thanh Hóa: U50 quá nuột nà, trẻ đẹp như gái 20- Ảnh 3.
Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" quê Thanh Hóa: U50 quá nuột nà, trẻ đẹp như gái 20- Ảnh 4.

Loạt ảnh diện bikini nóng bỏng của vợ Trọng Tấn.

Ngay lập tức, những hình ảnh nóng bỏng của vợ "ông hoàng nhạc đỏ" khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không tiếc lời khen: "Chấn động luôn bà ơi"; "Body tuyệt đối điện ảnh"; "Body nét căng như thế này chị đừng gây áp lực ngầm cho em nữa"; "Như cô gái 20 vậy chị"...

Chị Đặng Thị Thanh Hoa sinh năm 1978, cùng quê Thanh Hóa với Trọng Tấn. Cả hai từng học chung tại trường THPT Lam Sơn – nơi chứng kiến câu chuyện tình trong sáng, lãng mạn của họ từ thuở học trò.

Sau khi cùng xuống Hà Nội học tập và lập nghiệp, họ nên duyên vợ chồng. Thanh Hoa chấp nhận lùi lại phía sau, tạm gác ước mơ riêng để làm hậu phương vững chắc, giúp chồng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp ca hát.

Gia đình nhỏ của họ có hai con – con trai sinh năm 2004 và con gái sinh năm 2006. Khi các con dần trưởng thành, chị Hoa trở lại với công việc và hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – nơi Trọng Tấn cũng đang công tác.

Vợ "ông hoàng nhạc đỏ" quê Thanh Hóa: U50 quá nuột nà, trẻ đẹp như gái 20- Ảnh 5.

Vợ chồng "ông hoàng nhạc đỏ".

Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chị Thanh Hoa lại là người đứng sau nhiều bước đi chiến lược của chồng: từ tư vấn trẻ hóa hình ảnh, chọn lọc đối tác truyền thông cho tới gìn giữ hình tượng nghệ sĩ chuẩn mực.

Hiện tại, cặp đôi là hình mẫu gia đình viên mãn trong mắt nhiều người: sự nghiệp vững vàng, đời sống hạnh phúc, điều kiện kinh tế dư giả. Được biết, Trọng Tấn đang sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hòa Bình…

Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của “ông hoàng nhạc đỏ” Trọng Tấn: Sở hữu 3 biệt thự, vợ giỏi con ngoan, sống an yên ở tuổi 49

Theo Li La

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình

4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình Nổi bật

Đỗ Mỹ Linh "lên đồ" sang hết nấc, khí chất chuẩn "dâu hào môn", ôm con đến dự sự kiện tập đoàn nhà bầu Hiển

Đỗ Mỹ Linh "lên đồ" sang hết nấc, khí chất chuẩn "dâu hào môn", ôm con đến dự sự kiện tập đoàn nhà bầu Hiển Nổi bật

Không cần nội thất đắt tiền, mẹ tôi khiến căn hộ 90m² nhìn sang hơn cả biệt thự

Không cần nội thất đắt tiền, mẹ tôi khiến căn hộ 90m² nhìn sang hơn cả biệt thự

15:51 , 10/08/2025
Đi concert, khối trưởng Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân khoe luôn chuyện tình 3 năm: Bạn gái thắng đời vô cực

Đi concert, khối trưởng Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân khoe luôn chuyện tình 3 năm: Bạn gái thắng đời vô cực

15:27 , 10/08/2025
Giỏ hàng online còn 3 món này thì lương có đồng nào hết sạch đồng đó, không bao giờ dư

Giỏ hàng online còn 3 món này thì lương có đồng nào hết sạch đồng đó, không bao giờ dư

13:41 , 10/08/2025
Sao nhí đẹp nhất thế giới dậy thì thành công sau 14 năm, nhan sắc nhất nhì showbiz nhưng "mất tích" khó hiểu suốt 5 năm

Sao nhí đẹp nhất thế giới dậy thì thành công sau 14 năm, nhan sắc nhất nhì showbiz nhưng "mất tích" khó hiểu suốt 5 năm

13:29 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên