Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết"

09-08-2025 - 19:42 PM | Lifestyle

"Trợ lý pháp chế của tôi đã liên hệ với chủ xe để trả chiếc xe này lại", vợ Quý Bình nói.

Quý Bình qua đời vì bạo bệnh từng khiến cả làng giải trí và người hâm mộ bàng hoàng bởi những tháng ngày chống chọi với sự nghiệt ngã của số phận anh đều giấu kín.

Thế nhưng, suốt 5 tháng kể từ ngày nam nghệ sĩ về miền cực lạc, vợ con anh vẫn phải đối diện với hàng loạt tin đồn tiêu cực. Trong số đó, thông tin vợ Quý Bình – CEO Ngọc Tiền – lấy hết tài sản của chồng từ khi anh lâm bệnh được lan truyền mạnh mẽ nhất, khiến nhiều người chỉ trích bà thậm tệ.

Trước những lời lẽ nặng nề từ dư luận, mới đây CEO Ngọc Tiền đã có buổi livestream trên kênh Ống kính Việt Nam để làm rõ vấn đề.

Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết"- Ảnh 1.
Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết"- Ảnh 2.
Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết"- Ảnh 3.

Hình ảnh vợ Quý Bình trong livestream.

Vợ cố nghệ sĩ chia sẻ: "Tới giờ phút này, tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết, không có làm thừa kế nào luôn. Bữa mấy bạn là fan hâm mộ của anh Bình có chửi tôi về chiếc xe, tôi cũng chia sẻ luôn để mọi người hiểu đúng.

Chiếc xe của anh Bình không phải tên anh Bình cho nên về mặt pháp lý không phải của anh Bình. Trợ lý pháp chế của tôi cũng đã liên hệ với chủ xe để trả chiếc xe này lại. Tôi rất là cương quyết trả lại tại vì bây giờ pháp luật cũng rất là nghiêm minh. Tôi không có dùng xe từ khi biết không phải xe của anh Bình, không có chính chủ".

Vợ Quý Bình khẳng định tài sản chung duy nhất với chồng chỉ có cậu con trai: "Tài sản anh Bình bây giờ trong đầu tôi thì chỉ là Eric là của anh Bình để lại cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ Eric tới hơi thở cuối cùng của mình luôn".

Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết"- Ảnh 4.

Quý Bình và vợ.

Quý Bình kết hôn với nữ CEO hơn 7 tuổi vào năm 2020. Trong suốt 3 năm yêu, cặp đôi luôn kín tiếng cho đến ngày cưới. Khi chính thức công khai vợ, cả hai nhận phải nhiều ý kiến trái chiều vì chênh lệch tuổi tác và tiền bạc.

Bỏ qua tất cả lời dị nghị, họ vẫn sống bình yên bên nhau và chào đón con chung đầu lòng vào năm 2022. Quý Bình mắc ung thư não từ năm 2020 nhưng giấu kín. Anh qua đời ngày 6/3/2025.

Vợ Quý Bình: "Tôi không muốn phụ thuộc vào thuốc trầm cảm"

Theo Li La

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện quốc tế nơi nữ đại gia BĐS Ngô Thanh Vân chọn sinh con đầu lòng ở tuổi U50: Không gian chuẩn khách sạn 5 sao, có gói sinh lên đến 62 triệu đồng

Bệnh viện quốc tế nơi nữ đại gia BĐS Ngô Thanh Vân chọn sinh con đầu lòng ở tuổi U50: Không gian chuẩn khách sạn 5 sao, có gói sinh lên đến 62 triệu đồng Nổi bật

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem Nổi bật

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9

Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9

19:09 , 09/08/2025
Tiết kiệm 3 năm trong chỉ 1 năm: 7 mẹo chi tiêu giúp bạn nhanh chóng tích lũy dù thu nhập không cao

Tiết kiệm 3 năm trong chỉ 1 năm: 7 mẹo chi tiêu giúp bạn nhanh chóng tích lũy dù thu nhập không cao

18:02 , 09/08/2025
Đại diện Việt Nam thi Miss World: Cao 1m86, IELTS 8.0, từng đăng quang quốc tế

Đại diện Việt Nam thi Miss World: Cao 1m86, IELTS 8.0, từng đăng quang quốc tế

17:35 , 09/08/2025
Sao nữ Vbiz lấy chồng trẻ kém tuổi từng bị gia đình phản đối, nay hạnh phúc kỷ niệm 8 năm ngày cưới

Sao nữ Vbiz lấy chồng trẻ kém tuổi từng bị gia đình phản đối, nay hạnh phúc kỷ niệm 8 năm ngày cưới

17:32 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên