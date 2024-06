Vợ Thương Tín lên tiếng về thông tin có tiền tỷ nhưng không cho chồng xài

Thời gian gần đây, những thông tin bất lợi, tiêu cực về nghệ sĩ Thương Tín liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Vào khoảng giữa tháng 3/2024, Thương Tín tố quản lý là nhạc sĩ Tô Hiếu lợi dụng tên tuổi, không sòng phẳng chuyện cát-xê khiến mối quan hệ của hai bị sứt mẻ.

Sau đó, Thương Tín về quê sống cùng mẹ già nhưng được ít ngày nam nghệ sĩ lại quay lại nhờ Tô Hiếu tìm show để có đồng ra đồng vào, lo sinh hoạt hàng ngày. Dù không còn nhiều trách nhiệm với Thương Tín như xưa nhưng có show nhạc sĩ Tô Hiếu vẫn bỏ qua những ồn ào trước đó để hỗ trợ, kết nối cho Thương Tín.

Tuy nhiên vào cuối tháng 5 vừa qua, nhạc sĩ Tô Hiếu lại bất ngờ hé lộ, nam nghệ sĩ tự ý bỏ show, mất liên lạc. Điều này khiến uy tín của Tô Hiếu bị ảnh hưởng.

"Tôi sẽ cố gắng liên hệ với anh lần nữa để xác nhận lý do bỏ show. Nếu do bệnh tật, theo tôi có thể thông cảm. Trường hợp anh bỏ show do tùy hứng, sau này tôi không đủ can đảm hỗ trợ anh ấy nhận show diễn nữa", nhạc sĩ Tô Hiếu nói trên tờ Vietnamnet.

Vợ chồng Thương Tín.

Sau đó trên mạng xuất hiện một số hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đi lang thang. Với thông tin này, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ trên tờ Người lao động rằng, Thương Tín không sợ bị đói vì ông luôn được người dân hỗ trợ.

"Thường người dân thấy anh ấy ghé tiệm ăn uống sẽ tuyệt nhiên không lấy tiền. Có người là fan, cũng có người không phải fan nhưng thấy Thương Tín khó khăn nên rất sẵn sàng mời ăn uống" - nguồn Người lao động.

Và mới đây nhất, nam nhạc sĩ Tô Hiếu gây sốc khi hé lộ, vợ trẻ Thương Tín ở Phan Rang giữ hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng nhưng không cho chồng rút để chi tiêu. Kể cả tiền mạnh thường quân gửi cho Thương Tín vợ ông cũng bảo để ngân hàng còn lấy lãi sinh sống.

Trước thông tin này, mới đây vợ Thương Tín đã chính thức lên tiếng trên tờ Saostar. Vợ nam tài tử một thời nói: "Đó là thông tin không chính xác...".

Trước phản hồi của vợ Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu và nghệ sĩ Thương Tín vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.