Với sự bùng nổ của AI, người dùng kỳ vọng những tiêu chuẩn mới cho chiếc smartphone tiếp theo

ChatGPT của OpenAI, ra mắt vào cuối năm 2022, đã thổi bùng trí tưởng tượng của giới công nghệ, được sử dụng cho nhiều mục đích mới lạ: từ một phán quyết pháp lý ở Colombia đến việc tạo ra một doanh nghiệp trên TikTok. Mặc dù lượt truy cập vào trang ChatGPT đạt đỉnh vào tháng 5 và sau đó ổn định, trang này đã đạt được con số kỷ lục là 1.7 tỷ lượt xem vào cuối tháng 11, theo dữ liệu từ Similarweb.



Lợi ích của Generative AI rộng lớn và đa dạng, bao gồm cả trong lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, y tế, nghệ thuật và giải trí. Trong kinh doanh, Generative AI đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất. Các doanh nghiệp sử dụng AI để tạo ra nội dung marketing, từ việc viết quảng cáo đến tạo hình ảnh sản phẩm. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà còn mở ra khả năng tùy biến nội dung theo từng đối tượng khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, Generative AI cũng giúp phân tích và dự đoán xu hướng thị trường dựa vào dữ liệu đầu vào được cung cấp, cho phép các nhà quản lý đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu phân tích sâu sắc và dự báo chính xác.

Trong giáo dục, Generative AI mở ra cánh cửa mới cho phương pháp học tập cá nhân hóa. Các hệ thống này có thể tạo ra tài liệu học tập dựa trên nhu cầu và mức độ hiểu biết của từng học sinh, giúp tối ưu hóa quá trình học tập và tăng cường hiệu quả giáo dục. Generative AI cũng giúp giáo viên tạo ra các bài kiểm tra và bài tập với độ khó phù hợp, góp phần vào việc đánh giá và phát triển kỹ năng của học sinh một cách chính xác hơn.

Kỳ vọng lớn vào Generative AI trong năm 2024 trên một sản phẩm quan trọng

Smartphone vẫn là sản phẩm với doanh số thị trường cao nhất thế giới. Mỗi năm có tới hơn 1 tỷ chiếc smartphone được bán ra, trong đó Samsung chiếm thị phần lớn nhất. Thế nhưng khi so sánh với số người sử dụng ChatGPT - ứng dụng AI thông dụng nhất hiện nay - chỉ mới có gần 200 triệu người sử dụng hàng tháng, thấp hơn rất nhiều so với số người sử dụng smartphone. Điều đó cho thấy tiềm năng to lớn của AI khi được áp dụng lên sản phẩm thông dụng nhất thế giới - smartphone.

Tất cả các tính năng trên smartphone hiện nay đều có thể được áp dụng Generative AI để tăng khả năng hoạt động hiệu quả hơn, giúp ích cho người dùng nhiều hơn. Hãy thử tưởng tượng những viễn cảnh thực tế mà ở đó, AI hỗ trợ cho thao tác sử dụng của bạn một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

AI trên smartphone có thể đóng vai trò trợ lý cá nhân trong công việc cực kỳ hiệu quả

Hãy tưởng tượng bạn là một nhà quản lý dự án đang làm việc tại một công ty công nghệ lớn. Mỗi ngày, bạn phải xử lý hàng loạt email và tin nhắn từ đồng nghiệp, khách hàng, và đối tác. Thời gian của bạn rất quý giá, và việc soạn thảo nhanh chóng nhưng chính xác các thông điệp trở nên cực kỳ quan trọng.

Sáng thứ Hai, bạn mở hộp thư và thấy một email từ một khách hàng quan trọng yêu cầu thông tin chi tiết về tiến độ của dự án hiện tại. Thay vì tự mình gõ từng chữ, bạn sử dụng Generative AI tích hợp trong ứng dụng email của mình. Bạn chỉ cần nhập một số từ khóa như "báo cáo tiến độ dự án," "đáp ứng tiêu chuẩn," và "thời hạn dự kiến." AI nhanh chóng tạo ra một bản nháp email hoàn chỉnh, mô tả chi tiết tiến độ dự án, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và đề cập đến thời hạn dự kiến. Bạn chỉ cần xem qua và tinh chỉnh một chút trước khi gửi.

AI tích hợp trên smartphone sẽ giúp công việc của bạn thuận tiện hơn rất nhiều

Tiếp theo, bạn cần thông báo cho đội ngũ của mình về một cuộc họp sắp tới. Bạn mở ứng dụng nhắn tin và nói vào microphone, "Tạo tin nhắn thông báo cuộc họp vào thứ Tư lúc 10 giờ sáng." AI nhanh chóng soạn ra một tin nhắn rõ ràng, chính xác, và gửi đến tất cả thành viên trong đội của bạn.



Cuối ngày, bạn muốn gửi lời cảm ơn đến một đồng nghiệp đã giúp bạn hoàn thành một tác vụ khẩn cấp. Bạn nhập "cảm ơn" và tên đồng nghiệp vào ứng dụng nhắn tin. Generative AI tạo ra một tin nhắn cảm ơn ngọt ngào, thể hiện sự trân trọng và tình cảm chân thành của bạn.

Nhờ vào Generative AI, quá trình soạn thảo email và nhắn tin của bạn không chỉ nhanh chóng và hiệu quả hơn mà còn giữ được sự chuyên nghiệp và cá nhân hóa trong mỗi thông điệp bạn gửi đi.

AI trên smartphone giúp bạn chụp đẹp hơn một cách dễ dàng

Hãy tưởng tượng bạn đang du lịch ở Đà Nẵng, Việt Nam, và bạn muốn chụp một bức ảnh hoàng hôn tuyệt vời trên bãi biển Mỹ Khê. Trời bắt đầu chuyển tối, và ánh sáng không lý tưởng cho việc chụp ảnh. Bạn mở camera trên smartphone, mà có tích hợp AI trực tiếp vào điện thoại.

Khi bạn hướng máy ảnh về phía biển, AI ngay lập tức nhận diện cảnh hoàng hôn và tự động điều chỉnh cài đặt để bắt trọn vẻ đẹp của bầu trời đang chuyển màu. Nó tăng cường độ sáng và màu sắc để bầu trời hoàng hôn hiển thị rực rỡ, mặc dù ánh sáng tự nhiên đã giảm.

Tiếp theo, bạn muốn chụp một bức ảnh selfie với ngọn đèn lồng rực rỡ phía sau. Detection AI trên smartphone của bạn nhận ra cảnh vật và khuôn mặt của bạn. Nó tự động tối ưu hóa độ sáng và độ tương phản trên khuôn mặt của bạn, đồng thời giữ nguyên vẻ đẹp của ngọn đèn lồng phía sau. Kết quả là một bức ảnh selfie hoàn hảo, với bạn chiếu sáng rõ ràng trước nền hoàng hôn và ánh sáng lễ hội.

Smartphone có tích hợp AI sẽ “tự động” chụp đẹp hơn.

Cuối cùng, bạn quyết định quay một đoạn video ngắn để ghi lại cảm giác của bạn khi đi dạo dọc theo bãi biển vào buổi tối. AI giúp ổn định hình ảnh và điều chỉnh tốc độ khung hình, đảm bảo rằng video của bạn mượt mà và chất lượng cao, ngay cả khi bạn di chuyển. Thông qua AI, smartphone của bạn không chỉ là một công cụ chụp ảnh thông thường, mà trở thành trợ lý thông minh, giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với chất lượng tốt nhất có thể.



Tất cả những kỳ vọng trên có thể thành hiện thực trong năm 2024

Samsung đã giới thiệu một mô hình AI mới tên là Samsung Gauss tại Diễn đàn AI của Samsung vào năm 2023. Mô hình này được phát triển bởi đơn vị nghiên cứu của Samsung và bao gồm ba công cụ chính: Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code và Samsung Gauss Image.

Hiện tại, Samsung Gauss đang được sử dụng nội bộ bởi nhân viên của công ty nhưng dự kiến sẽ sớm được cung cấp cho người dùng công chúng thông qua các sản phẩm trong tương lai. Samsung dự định sẽ phát hành dòng Galaxy mới dựa trên mô hình AI Generative này vào đầu năm 2024. Samsung cũng đã thành lập một AI Red Team để giám sát các vấn đề bảo mật và quyền riêng tư từ việc thu thập dữ liệu đến phát triển AI, đảm bảo an toàn sử dụng AI dựa trên các nguyên tắc đạo đức AI.

Kỳ nguyên smartphone tích hợp AI trong thiết bị đã bắt đầu

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sở hữu Galaxy mới sẽ cho bạn quyền được sử dụng chiếc smartphone tích hợp AI trong thiết bị đầu tiên trên thế giới (Edge AI, khác biệt với các AI khác sử dụng dữ liệu đám mây - Cloud AI). 2 ví dụ trong bài viết chỉ là cái nhìn sơ lược nhất về khả năng vô hạn mà AI có thể hỗ trợ con người khi được tích hợp vào chiếc smartphone.



Và năm 2024, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.