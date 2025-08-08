VPBank Flagship Hà Nội – Biểu tượng mới của ngân hàng hiện đại tại Thủ đô

Không gian giao dịch mới - món quà tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật VPBank 32 năm

VPBank vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về chi nhánh Flagship đầu tiên tại miền Bắc, cũng là mô hình Flagship thứ hai được ngân hàng phát triển sau dấu ấn tại TP.HCM. Với không gian giao dịch hiện đại, tiện nghi và được thiết kế xoay quanh trải nghiệm người dùng, VPBank Flagship Hà Nội là món quà sinh nhật đặc biệt mà nhà bang xanh lá gửi tới khách hàng nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập.

Nằm tại vị trí đắc địa tại Hà Nội, chi nhánh Flagship mới của VPBank gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng mở và sự chỉn chu trong từng chi tiết trải nghiệm. Khách hàng có thể thực hiện toàn bộ nhu cầu giao dịch, tư vấn và trải nghiệm dịch vụ tài chính trong cùng một không gian, với sự tiện nghi và tinh tế vượt trội.

Tại khu vực giao dịch truyền thống, đội ngũ giao dịch viên được đào tạo chuyên sâu không chỉ xử lý nghiệp vụ nhanh chóng mà còn mang đến phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp.

Cạnh đó, khu vực giao dịch tự động với hệ thống máy móc hiện đại cho phép khách hàng thực hiện nhanh chóng nhiều loại hình giao dịch 24/7 mà không cần xếp hàng hay chờ đợi.

Đặc biệt, không gian dành riêng cho khách hàng ưu tiên tiếp tục là điểm nhấn của mô hình Flagship, nơi khách hàng được tiếp đón với những dịch vụ tài chính riêng biệt trong một môi trường sang trọng, được thiết kế để đảm bảo tối đa sự riêng tư và thoải mái.

Dấu ấn mới trong hành trình gia tăng trải nghiệm khách hàng

Tại chi nhánh Flagship tại Hà Nội, từ quy trình vận hành, bố trí không gian, hệ thống công nghệ đến từng điểm chạm khách hàng đều được VPBank đầu tư thiết kế để mang lại cảm xúc tinh tế, tin tưởng và hài lòng cho khách hàng khi đến giao dịch. Việc tiếp tục mở rộng mô hình Flagship tại Hà Nội cũng là bước tiến tiếp theo trong hành trình chuyển đổi số và nâng tầm dịch vụ của VPBank, cho thấy tầm nhìn chiến lược rõ ràng trong việc chuẩn hóa mô hình giao dịch thế hệ mới trên quy mô toàn quốc, từng bước xây dựng hình ảnh một ngân hàng tư nhân không ngừng đổi mới vì khách hàng.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Chúng tôi xem đây là món quà ý nghĩa gửi tới khách hàng nhân dịp sinh nhật VPBank 32 năm - không chỉ là một chi nhánh mới hiện đại, mà là biểu tượng cho cam kết đồng hành, đổi mới và phát triển bền vững cùng khách hàng trong tương lai. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự khác biệt và khẳng định vị thế tiên phong trong ngành"

Sự xuất hiện của chi nhánh Flagship đầu tiên tại miền Bắc diễn ra trong bối cảnh VPBank liên tiếp đạt được nhiều cột mốc ấn tượng. Trong nửa đầu năm 2025, ngân hàng đã thiết lập đỉnh cao mới trong nhóm ngân hàng tư nhân tại Việt Nam khi quy mô tổng tài sản vượt 1,1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.200 tỷ đồng - những con số phản ánh sức bật mạnh mẽ của chiến lược tăng trưởng gắn liền với chất lượng phục vụ và sự đổi mới không ngừng.

Chi nhánh Flagship thứ hai tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa để VPBank lan tỏa tinh thần dịch vụ chuẩn quốc tế trên toàn hệ thống với chiến lược phát triển "Lấy khách hàng làm trọng tâm", kết hợp công nghệ, trải nghiệm và con người.