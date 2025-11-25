VPBank hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng cho khách hàng ảnh hưởng bởi bão lũ

Đây là hoạt động thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng cộng đồng, chia sẻ khó khăn với người dân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội mà VPBank kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.

Đợt thiên tai, bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại vô cùng lớn về nhà cửa, tài sản và hoạt động kinh tế tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, VPBank đã chủ động xây dựng gói hỗ trợ lãi suất nhằm giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính, có thêm nguồn lực để khôi phục cuộc sống và sản xuất. Chương trình được thiết kế theo hướng linh hoạt, dễ tiếp cận và được triển khai ngay tại các đơn vị kinh doanh của VPBank ở những khu vực chịu ảnh hưởng.

Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp tại VPBank và thuộc danh sách bị ảnh hưởng bởi bão lũ, được điều chỉnh giảm biên độ lãi suất tương ứng với thời hạn khoản vay. Với khoản vay có thời gian còn lại trên 12 tháng, mức giảm là 1% - liên tiếp trong 6 tháng; đối với khoản vay ngắn hạn có thời gian còn lại đến 12 tháng, mức giảm là 0,5% - trong 3 tháng.

Chương trình được triển khai tại 15 tỉnh thành bị ảnh hưởng bão lụt thời gian qua gồm: Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các chi nhánh và phòng giao dịch VPBank sẽ chủ động liên hệ, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục và tiếp nhận hỗ trợ nhanh nhất. Tổng giá trị dư nợ được hỗ trợ dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa cam kết của ngân hàng trong việc sẻ chia cùng khách hàng trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng" và tinh thần tương thân tương ái, VPBank luôn xem việc đồng hành cùng cộng đồng vượt qua thiên tai, bão lũ là trách nhiệm của mình. Chúng tôi hi vọng rằng gói hỗ trợ này sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp khách hàng sớm ổn định cuộc sống, phục hồi hoạt động sản xuất sau thiên tai".

Bà Phạm Thị Nhung, thành viên HĐQT VPBank, đại diện ngân hàng trao tặng kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại Gia Lai.

Chương trình hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng là bước tiếp theo trong hành trình dài hơi mà VPBank kiên trì thực hiện nhằm tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Vừa qua, ngân hàng đã trao tặng 15 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại tại tỉnh Gia Lai tập trung xây dựng và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Nghệ An và 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhằm cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng và ổn định sinh kế. Chỉ riêng năm 2025, tổng nguồn lực mà VPBank cùng với cán bộ nhân viên và đối tác đóng góp cho các hoạt động xã hội đạt gần 70 tỷ đồng.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, VPBank luôn kiên định theo đuổi triết lý phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Bên cạnh việc duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và mở rộng hệ sinh thái tài chính hiện đại, VPBank coi việc đồng hành cùng cộng đồng là một phần không tách rời trong chiến lược phát triển dài hạn. Trong suốt nhiều năm qua, ngân hàng liên tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, y tế, môi trường và cứu trợ khẩn cấp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên toàn quốc.