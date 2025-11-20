VPBank thanh lý tài sản đảm bảo, giá thấp hơn thị trường 10-20%

Khách hàng dễ dàng mua tài sản thế chấp từ VPBank với giá thấp hơn thị trường 10-20%.

Nền tảng thanh lý tài sản của VPBank hiện công khai hàng trăm tài sản trên toàn quốc, bao gồm nhiều loại bất động sản (nhà phố, căn hộ, đất nền…) ở các phân khúc từ bình dân đến cao cấp, với tổng cộng hơn 200 bất động sản và liên tục được bổ sung. Bên cạnh đó, hàng trăm phương tiện vận tải (ô tô các hãng VinFast, Ford, Toyota, Mercedes, v.v.) cũng được VPBank cập nhật hằng ngày trên website, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Toàn bộ danh sách và thông tin tài sản được cập nhật liên tục tại địa chỉ thanhlytaisan.vpbank.com.vn để khách hàng thuận tiện theo dõi và tra cứu.

VPBank cũng đi đầu trong việc minh bạch hóa thị trường phát mại tài sản. Mọi thông tin chi tiết về tài sản (hình ảnh thực tế, giá bán, tình trạng) đều được công khai, minh bạch. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu tài sản theo nhiều tiêu chí, xem hình ảnh và dữ liệu chi tiết, thậm chí đặt lịch hẹn xem tài sản trực tiếp. Quy trình mua bán được tối ưu và hướng dẫn rõ ràng, giúp giao dịch thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho người mua.

Đa dạng sản phẩm bất động sản được cập nhật liên tục trên website thanh lý tài sản của VPBank.

Dễ dàng tiếp cận kho tài sản thanh lý với danh mục đa dạng, khách hàng còn có cơ hội sở hữu bất động sản và ô tô với mức giá ưu đãi hơn thị trường từ 10-20%, riêng ô tô có thể chiết khấu lên tới 25% ngay phiên bán đấu giá lần đầu. Giá bán mỗi tài sản đều được VPBank xây dựng dựa trên báo cáo định giá độc lập theo giá trị thị trường và hiện trạng tài sản tại thời điểm bán, đảm bảo hấp dẫn cho người mua. Nhờ đó, người dân và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận những tài sản chất lượng với chi phí hợp lý, tạo cơ hội an cư lạc nghiệp cũng như đầu tư sinh lời hiệu quả.

Đặc biệt, VPBank còn tích hợp các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng mua tài sản trên nền tảng, như gói vay mua nhà với lãi suất chỉ từ 6,5%/năm, thời hạn vay lên đến 35 năm và hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị căn nhà. Những hỗ trợ tài chính này giúp giảm bớt áp lực về vốn, biến việc sở hữu bất động sản giá trị trở nên dễ dàng hơn đối với nhiều người. VPBank cũng hỗ trợ tư vấn thủ tục và pháp lý cho người mua, nhờ kinh nghiệm xử lý tài sản đảm bảo, ngân hàng hỗ trợ người mua hoàn thiện giấy tờ, sang tên tài sản, thủ tục công chứng nhanh chóng.

Chiếc VinFast VF 5 có giá khởi điểm 372 triệu đồng tại phiên đấu giá ngày 28/11/2025 trên website thanh lý tài sản đảm bảo của VPBank.

Giao dịch trực tiếp với ngân hàng cũng đảm bảo an toàn và tin cậy cao hơn so với mua tài sản qua kênh không chính thống. VPBank đứng ra bảo chứng cho các giao dịch, người mua có thể hoàn toàn yên tâm về tính minh bạch của tài sản cũng như quy trình xử lý, tránh được những nguy cơ thường gặp khi mua tài sản phát mại qua môi giới tự do. Việc tiên phong số hóa quy trình bán tài sản đảm bảo cũng khẳng định uy tín thương hiệu VPBank - một ngân hàng số hiện đại, luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ để minh bạch và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.

Nền tảng thanh lý tài sản đảm bảo trực tuyến của VPBank ra đời nhằm giải quyết những vướng mắc lâu nay của thị trường phát mại tài sản - nơi khách hàng thường gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin tài sản thanh lý và lo ngại về tính minh bạch trong giao dịch. Giờ đây, với vài thao tác trên website mới, người mua có thể dễ dàng tìm kiếm tài sản phù hợp, tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ ngân hàng và giao dịch nhanh gọn. Về phía thị trường, VPBank đã biến danh mục tài sản thành một "giỏ hàng" trực tuyến có thể quảng bá như một kênh bán hàng, góp phần minh bạch hóa thông tin, tăng thanh khoản và đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản đảm bảo.