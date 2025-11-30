VPBank triển khai chương trình thử thách chi tiêu với tổng giá trị thưởng hơn 11 tỷ đồng

Để khuyến khích khách hàng gia tăng tần suất sử dụng thẻ mùa ưu đãi cuối năm, VPBank triển khai chương trình thử thách chi tiêu độc quyền dành cho tất cả chủ thẻ tín dụng VPBank, kéo dài đến 28/2/2026.

Trong chương trình, VPBank áp dụng cơ chế thử thách cá nhân hóa dựa trên dữ liệu chi tiêu để tự động đề xuất mục tiêu phù hợp cho từng khách hàng. Dù thuộc nhóm chi tiêu thấp hay nhóm chi tiêu cao, mỗi chủ thẻ đều có cơ hội nhận e-voucher trị giá lên đến 300.000 đồng khi hoàn thành thử thách. Thiết kế ưu đãi hướng đến sự dễ dàng và minh bạch: khách hàng có thể theo dõi tiến độ chi tiêu theo thời gian thực ngay trên VPBank NEO, biết chính xác số giao dịch đã đạt, số tiền còn thiếu và nhận quà ngay lập tức khi cán mốc. Kho e-voucher được chuẩn bị sẵn với số lượng lớn, giúp trải nghiệm nhận thưởng diễn ra nhanh chóng và liền mạch.

Bên cạnh đó, dựa trên hành vi chi tiêu, VPBank cũng đa dạng hóa thử thách thông qua các thói quen chi tiêu của khách hàng như thanh toán online, thanh toán Tap&Pay (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, VP Pay) và thanh toán khi sử dụng các dịch vụ di chuyển như Be, đường sắt đô thị Metro,.. Mỗi trải nghiệm chi tiêu đều là một cơ hội nhận e-voucher, gia tăng tiện ích cho khách hàng, phù hợp với nhịp sống số và thói quen thanh toán hiện đại.

Phần thưởng e-voucher có thể quy đổi ngay sau khi hoàn thành thử thách tại hàng trăm thương hiệu lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ mua sắm online trên Shopee, Tiki, Grab, đặt xe - giao đồ ăn qua Be và Grab; đến hệ thống siêu thị như Aeon Mall, WinMart, Go&BigC, Bách Hóa Xanh. Khách hàng cũng dễ dàng sử dụng e-voucher tại các chuỗi F&B nổi tiếng như Highlands Coffee, Katinat, Phúc Long, Starbucks, Pizza 4P’s… hoặc thanh toán tại các hệ thống điện máy lớn, các thương hiệu thời trang, làm đẹp, trang sức, nhà sách và nhà thuốc uy tín...

Song song với các thử thách chi tiêu, VPBank mang đến trải nghiệm mua sắm và ưu đãi cuối năm hấp dẫn. Khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi từ hơn 100 thương hiệu lớn tại Vincom, Takashimaya cùng các nhà phân phối uy tín như ACFC, DAFC; lễ hội cuối năm với hơn 800 điểm ưu đãi về ăn uống, du lịch, giải trí phục vụ chủ thẻ, với các thương hiệu nổi bật như Highland Coffee, Vietnam Airlines, Agoda và hơn 40 nhà hàng Michelin.

VPBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi dẫn đầu thị trường về tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng cá nhân vượt 90.000 tỷ đồng, chiếm gần 20% toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025. Cùng với đó, số lượng thẻ phát hành mới và lượng khách hàng hoạt động thường xuyên đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh - đạt hơn 1,7 triệu thẻ, phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển dài hạn và sự kiên định trong việc đầu tư vào mảng tài chính tiêu dùng - một trong những trụ cột của VPBank.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập website: https://www.vpbank.com.vn/uu-dai/retail/for-cardholder-promotion-category/other/thu-thach-chi-tieu-cung-the-tin-dung-vpbank-2025