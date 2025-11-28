VPBank và 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá

Chương trình bao gồm các hoạt động workshop tư vấn, roadshow cùng nhiều giải pháp tài chính phù hợp nhằm giúp các hộ kinh doanh dễ dàng bắt kịp với giai đoạn chuyển giao.

Đồng hành cùng chính sách

Kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" được Cục Thuế triển khai toàn quốc. Chương trình được triển khai tập trung vào việc nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý tài chính cho các hộ kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định mới về thuế. Ngay sau khi Cục Thuế triển khai chiến dịch này, tại nhiều địa phương, cơ quan Thuế cùng các ngân hàng đã và đang tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện quy định mới.

Đúng như cam kết song hành cùng thịnh vượng với khách hàng, VPBank triển khai chương trình "60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá", mục tiêu hỗ trợ khách hàng kinh doanh tìm hiểu, nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định mới về thuế và đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như hội thảo tư vấn; các hoạt động roadshow tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, VPBank sẽ tổ chức hội thảo "60 ngày chuyển mình cùng hộ kinh doanh" trong tháng 12/2025 nhằm chia sẻ các thông tin liên quan tới kê khai thuế theo quy định mới, tư vấn cho khách hàng kế hoạch và các gói giải pháp tài chính phù hợp chuẩn bị cho mùa kinh doanh cuối năm. Hội thảo có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, chị Lương Vũ Thiều Hoa – CEO thương hiệu Bếp Hoa và đại diện ngân hàng VPBank.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Cúc sẽ chia sẻ các thông tin quan trọng và giải đáp những băn khoăn của hộ kinh doanh xoay quanh Quyết định 3352/QĐ-CT Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi thuế khoán sang kê khai. CEO Bếp Hoa sẽ chia sẻ các kinh nghiệm cho việc kinh doanh mùa cao điểm Tết. Đồng thời, khách tham dự cũng có cơ hội tiếp cận các gói giải pháp tài chính của VPBank – được may đo phù hợp với mô hình của hộ kinh doanh.

Song song với hội thảo, từ nay đến 31/12/2025, VPBank cũng sẽ triển khai các hoạt động roadshow tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm mang đến cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính tốt hơn cho các hộ kinh doanh tại 2 khu vực này.

Đại diện VPBank chia sẻ, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước tiến quan trọng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch. Chương trình này không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn cung cấp kiến thức, công cụ để các hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi, minh bạch hóa hoạt động và bứt phá trong tương lai.

Trước đó, VPBank cũng đã triển khai nhiều hội thảo, tọa đàm trên khắp các tỉnh thành cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… với đa dạng chủ đề, nhằm mang đến cái nhìn đa chiều, hiểu sâu hơn về thuế cũng như các biện pháp để hộ kinh doanh tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Giải pháp tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững

Bám sát tinh thần "60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá", VPBank đã triển khai nhiều giải pháp tài chính được cá nhân hóa để phù hợp với từng hộ kinh doanh. Ngân hàng đã phối hợp với nhiều đối tác trong nước, như KiotViet, Viettel, Tendoo, Sapo, MISA… cung cấp các giải pháp phi tài chính như phần mềm bán hàng, tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số… Cũng trong thời gian này, VPBank tặng miễn phí 70.000 gói phần mềm quản lý bán hàng – hóa đơn điện tử - chữ ký số cho các khách hàng.

Song song, VPBank cũng triển khai gói vay V20K được thiết kế với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,99%/năm cho khoản vay thế chấp, cùng hạn mức cho vay lên tới 20 tỷ đồng. Ngân hàng cũng hỗ trợ các khách hàng vay tín chấp không tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ từ 1,58%/tháng, hạn mức lên tới 2 tỷ đồng.

Đồng thời, khách hàng có thể mở thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit với mức hoàn tiền lên tới 12%, phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1%, miễn lãi lên tới 55 ngày và tận hưởng ưu đãi toàn cầu từ hơn 200 thương hiệu như Google, Notion, iStock, Retool, Wordpress…

Ngoài ra, Hộ kinh doanh có thể sử dụng tính năng Shop Thịnh Vượng, giúp hỗ trợ quản trị doanh số, tách bạch nguồn thu theo từng nhân viên, từng cửa hàng hoặc kênh bán, giúp các chủ hộ kinh doanh dễ dàng hơn trong quá trình theo dõi, phân bổ nguồn hàng, chi phí cho từng địa điểm.

Năm 2025, VPBank định vị khác biệt hóa là chiến lược cạnh tranh của phân khúc, trở thành hệ sinh thái tài chính chuyên biệt dành cho cộng đồng kinh doanh tư nhân. Sự khác biệt hóa được thể hiện ở việc đi sâu vào từng loại hình kinh doanh, từng giai đoạn kinh doanh để thiết kế các giải pháp linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng ngành - từ nông nghiệp, sản xuất đến thương mại điện tử. Đây cũng là cam kết của VPBank, đồng hành kiến tạo sự thịnh vượng bền vững, không chỉ cho từng khách hàng mà cho cả cộng đồng kinh doanh Việt Nam.