VSIP báo lợi nhuận năm 2023 ‘đi lùi’ 25%, nợ phải trả gần 21.000 tỷ đồng

VSIP báo lợi nhuận năm 2023 "đi lùi" 25% so với năm trước đó. Ảnh: VSIP.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2023 của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

The đó, năm 2023, VSIP ghi nhận lãi sau thuế hơn 1.703 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2022. Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2023 đạt 14.357 tỷ đồng, giảm 308 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm trước. Qua đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng giảm từ 16,73% xuống 11,74%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,67 lên 1,45 lần, tương ứng doanh nghiệp này có tổng nợ phải trả ở mức gần 20.818 tỷ đồng vào cuối năm 2023; trong khi số đầu năm là hơn 9.825 tỷ đồng, tức tăng xấp xỉ 10.993 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,07 lên 0,21 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu khoảng 3.015 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ HNX, VSIP còn lưu hành 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, đều có kỳ hạn 7 năm. Trong đó, lô VJVCH2128001 phát hành tháng 7/2021, giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất 9%/năm, đáo hạn vào tháng 7/2028. Hai lô còn lại phát hành trong tháng 9/2023, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm, đáo hạn vào tháng 9/2030.

Trong năm 2023, VSIP đã chi 90 tỷ đồng thanh toán lãi trái phiếu.

Theo tìm hiểu, VSIP là liên doanh giữa hai “ông lớn”, gồm Sembcrop của Singapore và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, MCK: BCM) của Việt Nam.

Đến nay, VSIP đã hình thành chuỗi 14 khu công nghiệp hiện diện tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam với quy mô lên khoảng 11.000 ha. Nếu so với các doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp niêm yết hiện nay thì liên doanh này đang dẫn đầu về quỹ đất.

VSIP cũng đang lên kế hoạch triển khai thêm 12 khu công nghiệp tại các địa phương trên cả nước, gồm Bắc Ninh, Nghệ An, Cần Thơ, Quảng Trị… và dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ để triển khai loạt dự án mới.