VSIP Nghệ An thu hút 13.000 tỷ vốn đầu tư

Khu công nghiệp (KCN), đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án do Công ty TNHH VSIP Nghệ An (thuộc Tập đoàn VSIP) làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư và chính thức khởi công vào tháng 9/2015. Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 750ha, trong đó có 367,6ha KCN và 382,4ha khu đô thị và dịch vụ.



Với nỗ lực thu hút đầu tư, trong các năm gần đây, KCN VSIP Nghệ An đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn, như: Everwin, Luxshare ICT, Mery&Luxshare, Emtech Việt Nam, May An Nam Matsuoka, Innovative Manufaturing Solutions Viet Nam, Woosin Vina...

Nhà máy của Luxshare ICT trong KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết, tính đến tháng 8/2022, khu công nghiệp đã thu hút được 32 khách hàng (trong đó có 14 khách hàng FDI) với diện tích đất cho thuê 146,23 ha (trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 263,23ha), đạt tỷ lệ lấp đầy 55,6% (dự kiến thu hút khoảng hơn 40.000 lao động địa phương).

Tổng vốn đầu tư vào KCN VSIP Nghệ An đạt hơn 13.000 tỷ đồng; có 29 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó, 22 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho hơn 14.000 lao động địa phương. Bên cạnh đó, có 4 nhà đầu tư khác đang xây dựng nhà máy và 8 nhà đầu tư còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng.

"Hiện nay, có hai khách lớn đã ký thỏa thuận đầu tư cùng với một số khách hàng đang tìm hiểu đầu tư. Dự kiến lấp đầy toàn bộ diện tích KCN vào Quý IV/2022", đại diện VSIP Nghệ An thông tin.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, lũy kế đến nay, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An thu hút 269 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 95.581,3 tỷ đồng (tương đương 4,12 tỷ USD), trong đó có 57 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 1,86 USD.