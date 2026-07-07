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Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Giáo viên Trường chuyên Tuyên Quang bị bắt về tội gì?

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Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Giáo viên Trường chuyên Tuyên Quang bị bắt về tội gì?

Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán.

Liên quan đến vụ việc xuất hiện số lượng lớn điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày 6/7, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026. Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc đang được dư luận quan tâm về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh đang được các đơn vị chức năng tập trung điều tra, xác minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang .

Vụ việc được phát hiện sau khi kết quả thống kê điểm thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi, trong khi cả nước ghi nhận 4.028 bài thi đạt điểm tuyệt đối ở môn học này.

Đáng chú ý, hơn 140 bài thi đạt điểm 10 tập trung tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh. Bảy bài thi còn lại phân bố tại các điểm thi khác.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: B.Q.)

Liên quan vụ việc, Bộ GD&ĐT cho biết bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, cơ quan này nhận định kết quả thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thông tin được Bộ GD&ĐT công bố tối 5/7 sau khi Tổ công tác của Bộ hoàn tất đợt kiểm tra, xác minh ban đầu liên quan đến kết quả thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan nếu có.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức kỳ thi, làm rõ các nghi vấn và dấu hiệu bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời kịp thời thông tin tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Bộ GD&ĐT khẳng định việc xử lý vụ việc sẽ được thực hiện với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế thi và quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.

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Theo Viên Minh/VTC News

VTC NEWS

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