Thông tin quan trọng về khai báo tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

Ngày 6/7, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, nhằm bảo đảm công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài lưu trú hợp pháp tại địa phương, Công an xã Mỹ Thiện thông báo, tuyên truyền về trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài như sau:

Đối tượng phải khai báo tạm trú

Người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ, homestay, nhà trọ, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc hộ gia đình có người nước ngoài đến lưu trú có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Các hình thức khai báo tạm trú

Thứ nhất là khai báo trực tuyến: Theo đó, người quản lý cơ sở lưu trú truy cập Trang thông tin khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại địa chỉ: https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn

Thực hiện đăng ký tài khoản và khai báo đầy đủ thông tin của người nước ngoài theo hộ chiếu.

Trong trường hợp không thể thực hiện khai báo qua Internet, người khai báo đến trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú để nhận và nộp Phiếu khai báo tạm trú (Mẫu NA17)

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin người nước ngoài đến lưu trú.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú (Mẫu NA17) và nộp cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú;

Bước 3: Cán bộ Công an cấp xã kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ tiếp nhận và xác nhận; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện;

Bước 4: Nhận lại Phiếu khai báo đã được xác nhận.

Thời hạn khai báo

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến lưu trú.

Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa: trong thời hạn 24 giờ.

Mức xử phạt vi phạm hành chính khi vi phạm về khai báo tạm trú

Theo Nghị định số 282 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, mức xử phạt đối với hành vi không khai báo, khai báo chậm hoặc khai báo sai thông tin tạm trú cho người nước ngoài được tăng mạnh.

Mức xử phạt đối với cơ sở lưu trú:

Phạt từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng: Không khai báo tạm trú từ 01 đến 03 người nước ngoài, khai báo muộn, khai báo sai thông tin.

Phạt từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng: Không khai báo tạm trú từ 04 đến 08 người nước ngoài.

Phạt từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng: Không khai báo tạm trú từ 09 người nước ngoài trở lên.

Chủ cơ sở lưu trú là người bị xử phạt khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc khai báo tạm trú.

Ngoài ra, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, người nước ngoài sử dụng giấy tờ cư trú quá hạn có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 40.000.000 đồng; trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị trục xuất.

Để tránh vi phạm và bị xử phạt, cơ sở lưu trú, hộ dân có người nước ngoài đến lưu trú

Khai báo tạm trú ngay khi người nước ngoài đến lưu trú;

Khai báo đầy đủ, chính xác, đúng thời gian;

Không tiếp nhận người nước ngoài không có giấy tờ cư trú hợp pháp.