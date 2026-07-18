VỤ ÁN THI TỐT NGHIỆP tại TUYÊN QUANG: Khởi tố 27 bị can; rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an
Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút vụ án xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện đã khởi tố 27 bị can.
Rút vụ án Thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 07/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
VỤ ÁN ĐIỂM 10 TOÁN TẠI TUYÊN QUANG: 1 NGƯỜI TỰ RA ĐẦU THÚ; ĐÃ KHỞI TỐ TỔNG CỘNG 27 BỊ CAN
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng 17/7/2026, trường hợp Nguyễn Thị Diệu Thuý, sinh ngày 19/10/1980, trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang (Giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Ngày 15/7: Khởi tố thêm Hiệu trưởng và 6 bị can
Chiều tối 15/7, Cổng TTĐT Bộ Công an thông tin việc mở rộng điều tra vụ án tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo đó, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm Hiệu trưởng và 06 trường hợp có liên quan.
Cụ thể, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết: Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15/7/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 07 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 06 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 12/7, tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can
Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngày 12/7/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.
Các bị can trên cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
Khởi tố Trưởng điểm thi, Thư ký Điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang cùng 2 bị can
Trước đó, tại họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang (chiều 9/7), đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin: Ngay sau khi xuất hiện những thông tin có những dấu hiệu bất thường về kết quả điểm thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, là Thư ký Điểm thi vì đã có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn Toán.
Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Công an tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý, giải quyết.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán chưa đúng quy chế thi.
Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hà Duy là Thư ký Điểm thi vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.
Đến ngày 07/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 04 bị can (trong đó có Trần Thị Thu Hằng và Nguyễn Hà Duy) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định pháp luật.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ
Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 02 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác về vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết tính đến ngày 15/7, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ việc và tỉnh xác định xử lý vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh cho Tuyên Quang cũng như cả nước.
Về nội dung này, trên cơ sở báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang, cũng như đánh giá chung, tổng hợp tình hình của các cơ quan chức năng, Thủ tướng Chính phủ khẳng định vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi.
Thủ tướng nêu rõ, để có đủ cơ sở xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì phải đảm bảo các nguyên tắc sau.
Thứ nhất, phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc; bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.
Thứ hai, phải xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; trong đó phân hóa rõ vai trò trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân.
Thứ ba, phương án xử lý đề xuất theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi, quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định. Đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín kỳ thi.
Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Phó Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 07/7/2026 và văn bản số 3075/VPCP-KGVX ngày 10/7/2026).
UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng liên quan vi phạm quy chế thi, vi phạm các quy định của pháp luật trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt sai phạm; đánh giá một cách toàn diện, công tâm, khách quan kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang; trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể.
Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang phải chỉ đạo theo dõi sát tình hình, không để phát sinh những vấn đề tiêu cực trên địa bàn.
Thủ tướng cũng yêu cầu, sau khi có kết luận và báo cáo chính thức của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất, quyết định phương án xử lý. UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho công luận và cho xã hội; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, xác định rõ bản chất vi phạm để căn cứ quy định pháp luật và đề xuất hình thức xử lý nghiêm, thì các đơn vị có liên quan, các lãnh đạo có liên quan cũng phải kiểm điểm rất nghiêm túc, Thủ tướng nêu rõ.
Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan; đề xuất xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ; đề xuất phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quy định của pháp luật, quy chế thi và kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, cần khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rà soát kỹ lưỡng, thống nhất và quyết định phương án xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên cả nước; trường hợp phát hiện sai phạm, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền; khẩn trương rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho tất cả các khâu, các bước kỳ thi, bảo đảm không tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định của pháp luật.
Thủ tướng cũng đề nghị, trong quá trình chờ kết luận của các cơ quan chức năng, tất cả đều cần phải hết sức bình tĩnh và tin tưởng vào sự trách nhiệm, nghiêm minh, khách quan, công tâm của các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan điều tra, đến khi có kết quả báo cáo chính thức.
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