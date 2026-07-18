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Chính thức: Từ 1/7/2026, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xét tuyển viên chức

| | Xã hội

Chính phủ vừa ban hành quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định áp dụng đối với viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và cấp xã theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định về các trường hợp được tuyển dụng theo hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2026, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người có tài năng thuộc diện thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ được xét tuyển viên chức.

Cụ thể, Điều 7 Nghị định 259/2026/NĐ-CP quy định cơ quan, đơn vị có thẩm quyền được quyết định tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển đối với một số nhóm đối tượng. Trong đó gồm:

- Người cam kết tình nguyện làm việc từ đủ 3 năm trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu khác theo quy định của pháp luật.

- Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp trở về công tác tại địa phương đã cử đi học.

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có tài năng thuộc đối tượng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định của Chính phủ hoặc của cơ quan quản lý viên chức.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc diện được thu hút nhân lực chất lượng cao sẽ có cơ hội được xét tuyển trực tiếp vào viên chức mà không phải tham gia thi tuyển như thông thường.

Bên cạnh quy định về hình thức xét tuyển, Điều 8 của Nghị định 259/2026/NĐ-CP cũng quy định các mức điểm ưu tiên áp dụng đối với cả thi tuyển và xét tuyển viên chức. Theo đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B được cộng 7,5 điểm ở vòng 2.

Nhóm được cộng 5 điểm gồm người dân tộc thiểu số; sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp phục viên; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ; người làm công tác cơ yếu chuyển ngành; học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị; người được phong quân hàm sĩ quan dự bị theo quy định; cùng con của người có công với cách mạng, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con Anh hùng Lao động và các đối tượng liên quan theo quy định.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động; đội viên thanh niên xung phong; trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ tại khu kinh tế - quốc phòng được cộng 2,5 điểm. Trong khi đó, cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân theo quy định của cấp có thẩm quyền được cộng 1,5 điểm.

Nghị định cũng lưu ý, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng mức điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2 của kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức.


Theo Nhật Linh

Đời sống pháp luật

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