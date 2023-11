Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kê biên, phong tỏa số tài sản "khổng lồ"

Kết luận điều tra trong vụ án Vạn Thịnh Phát cho thấy, đây là vụ án gây thiệt hại về tài sản lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền gây thiệt hại lên đến 433.000 tỷ đồng. Trong đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Số tiền này đến nay không thể chi trả và còn phát sinh tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phong tỏa, kê biên một số lượng tài sản khổng lồ. Cụ thể, liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can, Cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền hơn 589 tỉ đồng và 15 triệu USD.

Bị can Trương Mỹ Lan và các đồng phạm sở hữu hàng nghìn bất động sản trước khi bị bắt.

Nhà chức trách còn phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ, với tổng số tiền 1.896 tỷ đồng và 8,4 triệu USD.

Đối với tài sản là bất động sản và cổ phần, Cơ quan điều tra cũng kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan; kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan.

Đồng thời, tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng.

Đối với tài sản là phương tiện, nhà chức trách kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên.

Với nhóm bị cáo buộc về hành vi Đưa - Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, các bị can và người thân đã thu nộp tổng cộng 25 tỉ đồng và hơn 5,3 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra kiến nghị, ngoài 88 bị can đã khởi tố và 86 bị can đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau. Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và chính quyền.