Vụ bé 5 tuổi ở Thái Bình tử vong: Bác sĩ cảnh báo những nguy cơ đáng sợ khi trẻ bị bỏ quên trên xe

Mới đây, một trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn tới tử vong đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Đó là một bé trai 5 tuổi ở tỉnh Thái Bình bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón tới trường hôm 29/5. Đây không phải lần đầu sự việc này xảy ra tại nước ta cũng như trên thế giới. Vậy, nguyên nhân nào khiến sức khỏe của trẻ rơi vào nguy kịch khi bị bỏ quên trên ô tô?



TS.BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn vị Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho hay, trẻ nhỏ bị bỏ quên trên ô tô sau đó tử vong thường do bị ngạt (thiếu oxy). Khi xe ô tô tắt máy, cửa kính đóng kín thì lượng oxy có trên xe sẽ nhanh cạn kiệt.

Trong môi trường không có oxy, trẻ hít vào khí CO. Khi CO kết hợp với Hemoglobin trong hồng cầu làm biến đổi cấu trúc Hemoglobin, khiến hồng cầu không thể vận chuyển oxy tới các tế bào cơ thể. Do đó, tế bào thiếu hụt oxy, trẻ sẽ hôn mê rồi tử vong. Nếu sống sót thì di chứng về não là rất lớn do não không được cấp oxy trong thời gian dài.

Người bị ngạt khí trong xe ô tô sẽ thấy: Đau ngực; hồi hộp; môi và đầu ngón tay, chân bị tím; rối loạn nhịp tim; tụt huyết áp; mất định hướng; co giật; tiểu - đại tiện không tự chủ…, thậm chí là hôn mê và tử vong.

Trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô có nguy cơ tử vong cao (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trẻ sẽ có sự thay đổi về nhiệt độ, trẻ bị nóng cộng thêm tình trạng hoảng loạn, thiếu không khí khiến trẻ bị kích động gây ra những tình trạng nguy hiểm.

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, thân nhiệt của một em bé 2 tuổi khi ở trong chiếc xe đậu trong bóng râm vẫn có thể lên tới mức nguy hiểm, có thể gây tử vong. Thân nhiệt trẻ có thể lên tới 40 độ C chỉ trong chưa đầy 2 giờ.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cũng từng chỉ ra, nhiệt độ bên trong một chiếc xe đang đỗ có thể nóng hơn 30 độ C so với bên ngoài xe. Điều đó có nghĩa là vào một ngày 30 độ C, nhiệt độ bên trong xe có thể đạt tới hơn 60 độ C.

Làm gì để bảo đảm an toàn cho trẻ khi ngồi trên xe ô tô?

TS.BS Huy Luân khuyến cáo, phụ huynh cần phải đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngồi trên xe ô tô. Bố mẹ lưu ý không để trẻ ở trên xe một mình vì trẻ có thể gặp các vấn đề nguy hiểm: hoảng sợ, thiếu oxy, sốc nhiệt và thậm chí tử vong.

Ngoài ra, khi xuống xe, cha mẹ nên kiểm tra tất cả các ghế xe để đảm bảo trẻ đã xuống xe an toàn. Đối với trẻ đi xe bus đi học, sau khi trẻ đến điểm dừng xuống xe, người phụ trách nên kiểm tra tất cả các ghế xe để tránh trường hợp trẻ ngủ quên trên ghế hoặc dưới ghế mà không biết.

Ngoài ra, theo chuyên gia, cha mẹ cần trang bị cho con kiến thức trong trường hợp nếu trẻ lỡ bị bỏ lại một mình trong ô tô đã bị đóng kín cửa. Khi ấy, trẻ cần tìm cách liên lạc với bên ngoài như gọi điện thoại nếu trẻ có điện thoại. Nếu không có điện thoại, trẻ cần đập cửa xe. Nếu đập cửa xe vẫn không có người đến thì trẻ cần tìm chiếc búa trên xe để đập vỡ cửa kính xe. Tuy nhiên, để trẻ nhỏ thực điện những hành động trên là rất khó nhất là khi đã bị ngạt CO, trẻ sẽ mau yếu mệt, bất tỉnh... Do vậy, trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ sự an toàn cho trẻ nhỏ luôn thuộc về người lớn.