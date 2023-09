Vụ cháy chung cư mini, hơn 90 người thương vong ở Hà Nội: Ám ảnh tiếng kêu cứu trong đêm

Mắc kẹt trong khói lửa và hoảng loạn

Ngày 13/9, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương ( tính đến 19h tối 13/9) xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Đây là ngôi nhà cao 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Hiện trường tầng 1 vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h20 ngày 12/9, người dân phát hiện xảy ra cháy tại số nhà nêu trên. Rất nhanh sau đó, lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong chung cư có nhiều người. Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu, la hét từ ngôi nhà bị hỏa hoạn.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực bơm dẫn nước dập lửa.

“Rất nhiều người kêu cứu với tôi nhà có trẻ con nhưng lực lượng cứu hỏa không tiếp cận được. Nhiều người chạy lên tầng thượng của tòa nhà, bật đèn flash ra tín hiệu cầu cứu…” - các nhân chứng cho biết, họ bị ám ảnh bởi tiếng la hét của các nạn nhân.

Vụ cháy lớn khiến căn nhà chìm trong khói đen và sự hoảng loạn, có người đã ôm con nhảy từ tầng cao xuống đất...

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã lập tức điều động, huy động 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của thành phố, chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, do đường vào địa điểm cháy chật hẹp, các phương tiện cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường, từ ngoài đường Khương Hạ vào đến khu vực ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 300-400m, càng vào trong ngõ càng nhỏ hẹp. Lực lượng chữa cháy phải kéo hàng trăm mét dây từ ngoài vào để dập lửa. Khoảng 45 phút sau khi tiếp cận được hiện trường, lực lượng chức năng cơ bản dập tắt đám cháy, không để cháy lan ra nhà dân xung quanh.

Không chỉ tiếng la hét, kêu cứu trong vô vọng gây ám ảnh, mà hình ảnh ngay trong đêm và rạng sáng 13/9, các nạn nhân liên tục được đưa ra ngoài bằng cáng lên xe cứu thương đến các bệnh viện cũng khiến tất cả những người chứng kiến xót xa.

Thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong (thương tâm nhất là việc một gia đình 7 người trong đó có 3 cháu nhỏ, đã thiệt mạng). Nhiều cán bộ, chiến sĩ PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) gần như kiệt sức sau nhiều giờ chữa cháy, cứu nạn.

Shipper lao vào vụ cháy cứu người

Nạn nhân được đưa ra ngoài vào sáng 13/9.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình chữa cháy, lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ PCCC, Công an quận và phường trên địa bàn quậnaq Thanh Xuân cùng đông đảo người dân, sinh viên các trường đại học, những tình nguyện viên, y bác sĩ tại nhiều cơ sở y tế đã tích cực tham gia vào quá trình sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.

Đáng chú ý, khi xảy ra hỏa hoạn, không chỉ có lực lượng PCCC&CNCH căng mình chữa cháy, cứu người, một số người dân đã bất chấp nguy hiểm lao vào trong ngôi nhà và cứu được nhiều người ra ngoài an toàn.

Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh). Thời điểm hỏa hoạn, anh Văn làm nghề shipper, khi nhận được tin từ người anh trai báo ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, người thân đang mắc kẹt bên trong tầng 4, nam thanh niên đã nhanh chóng chạy đến tìm cách cứu người.

Anh Văn cho biết, lúc anh đến nơi là hơn 0h23, ngôi nhà đang cháy, xung quanh có rất đông người. “Sợ chết chứ, đợi một lúc thấy cảnh sát vào, tôi chạy theo vào cùng luôn. Lúc đó tôi còn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, đeo khẩu trang chứ cũng không có thiết bị bảo hiểm gì. Khói bên trong độc lắm…” - anh Văn chia sẻ.

Theo người dân sinh sống quanh toà nhà bị cháy, vào thời điểm xảy ra sự việc ngọn lửa được cho là bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà. Đây là nơi để xe máy, xe điện, xe đạp… Ông Ngô Phó Điền (67 tuổi, bảo vệ toà nhà) kể lại, khoảng hơn 23h ngày 12/9, ông phát hiện có mùi khét cháy ở ổ điện tầng 1 và đám cháy nhỏ. “Tôi lấy bình chữa cháy xịt dập lửa nhưng càng dập lửa càng bùng cháy to lên và lan vào xe máy tại tầng 1”- ông Điền nhớ lại và cho biết, ngôi nhà này cao 9 tầng, mỗi tầng có 5 căn hộ, tổng cộng 45 căn hộ.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng (67 tuổi, tổ phó dân phố) sống cách nơi xảy ra hỏa hoạn vài số nhà chứng kiến sự việc cho biết, lúc hơn 23h có cháy ở hộp điện tầng 1, bảo vệ tòa nhà dùng 5-7 bình cứu hỏa dập nhưng không được, sau đó lửa bén vào xe máy cháy rất nhanh và phát ra tiếng nổ.

“Tôi thấy một số người ở tầng 2 thì chạy được. Khói bốc lên ngùn ngụt, từ xa cũng trông thấy” - bà Hồng nói và cho biết ai nhìn cảnh thương tâm ấy cũng không cầm được nước mắt. Theo bà Hồng, khi xảy ra cháy người dân ở đây cũng chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ những người gặp nạn. Nhà bà có bao nhiêu cái chăn là mang hết ra cho mọi người.

Anh Nguyễn Công Huy, ở tầng 3 ngôi nhà cho biết, khi nghe tiếng hô hoán có cháy mở cửa phòng ra thì khói đã bốc lên nghi ngút. Lúc này, trong gia đình anh Huy có vợ và một con nhỏ.

Do trong nhà có sẵn thang dây từ trước, anh Huy nhanh chóng sử dụng thang dây thả từ ban công tầng 3 xuống dưới để cả gia đình lần lượt leo xuống. Được người dân phía dưới giúp đỡ nên gia đình anh may mắn thoát nạn.