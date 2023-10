Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến nhóm quản lý Nhà nước

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công an , Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về diễn biến điều tra vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong - Ảnh: TTXVN

"Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini bị cháy. Ngoài ra, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ án và mở rộng xem đối tượng này có đồng phạm không. Điều tra liên quan đến nhóm quản lý Nhà nước xem có vi phạm hay không để xử lý. Tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, vụ án đã đưa vào diện Thành ủy Hà Nội theo dõi và chỉ đạo.

Trước đó, đêm 12/9, chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ bị cháy, làm 56 người chết, 37 người bị thương. Ngày 13/9, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Minh để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1. Sau đó, đám cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường và cháy lan ra tòa nhà.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Ông Minh, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy bị điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội

Được biết, ngày 11/3/2015, ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân lúc đó đã ký giấy phép xây dựng, số 89 -2015/GPXD cho ông Nghiêm Quang Minh. Theo giấy phép xây dựng được cấp thì chung cư mini bị cháy là công trình nhà ở riêng lẻ. Có vị trí xây dựng tại địa chỉ tại thửa đất có giấy chứng nhận số BS 116122, thửa đất số 89, tờ bản đồ số 16C-I-d.

Giấy chứng nhận này đã được UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 05/02/2015 cho ông Nghiêm Quang Minh với diện tích sử dụng riêng 240m2 tại địa chỉ Tổ 3 Cụm 4, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy phép xây dựng cấp phép cho công trình được xây 06 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tuy nhiên theo ghi nhận tại hiện trường thì đến nay công trình xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum.

Ngoài chung cư kể trên, ông Minh còn là chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép tại các quận của Hà Nội như: Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ… Trong đó, tại quận Thanh Xuân, ông Minh có ít nhất 6 công trình được cấp phép.