Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy chung cư ở Nha Trang khiến 2 người tử vong: Hàng xóm nghe tiếng cãi vã trong căn hộ trước khi cháy

13-02-2026 - 15:56 PM | Xã hội

2 nạn nhân gồm 1 nam, 1 nữ, thi thể được tìm thấy trong phòng ngủ.

Vụ việc cháy căn hộ tầng 16 chung cư PH (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến 2 người tử vong, xảy ra lúc hơn 16 giờ chiều ngày 12/2 đã khiến dư luận bàng hoàng, xót xa.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, 2 nạn nhân tử vong gồm 1 nam và 1 nữ. Ban quản lý chung cư PH cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ, sau đó ít phút thì xảy ra hỏa hoạn, khói lửa bốc lên nghi ngút.

Căn hộ nơi xảy ra vụ cháy nằm ở tầng 16. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Thời điểm cháy, cửa căn hộ bị khóa, do đó ban quản trị chung cư phải phá cửa, dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã được điều động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Bên trong căn hộ bị thiêu rụi. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, căn hộ bị thiêu rụi sau đám cháy, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy trong phòng ngủ.

Đến 20 giờ 30 phút ngày 12/2, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Thi thể 2 nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980 Nổi bật

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý!

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý! Nổi bật

Sau khi đòi bỏ trực Tết, hàng trăm nhân viên y tế ở Cà Mau được chi trả tiền nợ lương

Sau khi đòi bỏ trực Tết, hàng trăm nhân viên y tế ở Cà Mau được chi trả tiền nợ lương

15:43 , 13/02/2026
556 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Nhiều người cần tra cứu ngay

556 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Nhiều người cần tra cứu ngay

15:20 , 13/02/2026
Bệnh viện Bạch Mai THÔNG BÁO KHẨN đến người dân có nhóm máu O

Bệnh viện Bạch Mai THÔNG BÁO KHẨN đến người dân có nhóm máu O

14:49 , 13/02/2026
Khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất ở Thanh Hóa

Khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất ở Thanh Hóa

13:59 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên