Vụ cháy ở Đà Lạt: Một chiến sĩ rơi từ tầng 2 xuống, chấn thương nặng

Ngày 21/4, đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Trí Long (cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) bị thương khi tham gia chữa cháy vào sáng 19/4.

Tại bệnh viện, đại tá Trần Văn Mười ân cần thăm hỏi sức khỏe, ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của đại úy Long trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời động viên chiến sĩ sớm hồi phục để trở lại công tác.

Trước đó, ngày 19/4, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà gỗ trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh rồi lan nhanh, đe dọa các hộ dân lân cận.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà gỗ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Trí Long cùng đồng đội tiếp cận sâu vào khu vực cháy để cứu nạn và hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do sập cấu kiện, anh Long bị rơi từ tầng 2 xuống đất, dẫn đến chấn thương nặng vùng hông, lưng.

Dù bị thương, anh vẫn đề nghị tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ. Sau khi đám cháy được khống chế, đồng đội đã đưa anh ra ngoài sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị.