Quyết định bắt tạm giam Hồ Văn Kha SN 1990

Theo Trang Anh | 21-04-2026 - 15:36 PM | Xã hội

Công an tỉnh thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Hồ Văn Kha trong vụ việc khẩn trương liên hệ, làm việc với Cơ quan điều tra.

Thông tin từ Bộ Công an tối 20/4 cho biết, ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Kha (sinh năm 1990, ngụ phường Tân Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 7/2025, Hồ Văn Kha đã thu gom, tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tập kết tại khu đất thuê trước đó thuộc phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai. Tại khu vực này, đối tượng tổ chức cho các phương tiện vận chuyển chất thải đến đổ, thu lợi với giá 8 triệu đồng mỗi chuyến.

Toàn bộ 523 tấn chất thải được đối tượng tập kết trực tiếp trên nền đất, không có biện pháp che chắn, xử lý theo quy định, gây phát tán mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Kha đã thuê người dân địa phương sử dụng máy cày vận chuyển chất thải đi đổ trái phép tại khu vực rẫy trồng cây xa khu dân cư ở ấp 2B, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình các đối tượng đang thực hiện hành vi đổ chất thải ra môi trường, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định với Hồ Văn Kha - Ảnh: Bộ Công an

Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã chuyển giao chất thải cho Hồ Văn Kha khẩn trương liên hệ, làm việc với Cơ quan điều tra để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ án (qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng khác liên quan đến vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp trinh sát Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Môi trường Bộ Công an đã đánh sập đường dây tội phạm quy mô lớn, phức tạp gây ô nhiễm môi trường với hơn 20.000 tấn do đối tượng Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang cùng 6 người khác về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Thông báo quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID

Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối mai, đề phòng dông lốc

15:29 , 21/04/2026
Tài khoản phát sinh giao dịch 65.821.000 đồng: Công an lập tức liên hệ với người đàn ông ở nước ngoài

Tài khoản phát sinh giao dịch 65.821.000 đồng: Công an lập tức liên hệ với người đàn ông ở nước ngoài

14:59 , 21/04/2026
Quy định mới áp dụng từ 25/5 tới đây, tất cả các chủ trọ đặc biệt chú ý

Quy định mới áp dụng từ 25/5 tới đây, tất cả các chủ trọ đặc biệt chú ý

14:20 , 21/04/2026
611 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

611 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

13:59 , 21/04/2026

