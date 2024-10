VỤ CHÁY QUÁN KARAOKE AN PHÚ: Cựu nữ cán bộ công an bị tuyên 7,5 năm tù

Dù không nhận tội nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo khác đều trùng khớp, cho thấy cựu nữ cán bộ công an là người đã nhận thi công hệ thống PCCC quán karaoke An Phú



Liên tục kêu oan

Sáu bị cáo đưa ra xét xử gồm: Lê Anh Xuân, chủ cơ sở karaoke An Phú; Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh; 3 bị cáo là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương gồm: Phạm Thị Hồng (phó đội trưởng), Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn; Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An. Ngoài 6 bị cáo được triệu tập, phiên tòa còn có đại diện hợp pháp của 32 bị hại cùng khoảng 100 nhân chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, riêng bị cáo Phạm Thị Hồng khẳng định mình vô tội và cho rằng hội đồng xét xử (HĐXX) không thể buộc tội bị cáo bằng lời khai vô căn cứ của các bị cáo khác. Lý do không nhận tội là do bị cáo không nhận thi công, không mua thiết bị, không liên hệ với ông H. (ba bị cáo Xuân), không thuê ông N.N.L thi công.

Trong khi đó, trả lời tại tòa, ông N.N.L (nhân chứng) cho biết đã nhận khoảng 100 - 120 triệu đồng tiền công do bị cáo Hồng thuê thi công quán karaoke An Phú. Tương tự, bị cáo Hùng cũng khai là đi kiểm tra quán karaoke An Phú một mình và có làm việc với bị cáo Phạm Thị Hồng (công tác cùng đội với Hùng), Hồng giới thiệu chủ cơ sở là người thân của mình. Cũng theo Hùng, do nể nang bị cáo Hồng là đồng nghiệp nên Hùng đã ký biên bản mà không cho vận hành thử hệ thống PCCC.

Các bị cáo tại phiên tòa

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hồng cho rằng việc buộc tội đối với bị cáo này là không có cơ sở, mang tính quy kết, không có chứng cứ phù hợp theo quy định của pháp luật. Nói lời cuối, bị cáo Hồng vẫn giữ quan điểm mình bị kết án oan, đề nghị HĐXX công tâm, tuyên án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ngoài ra, bị cáo Hồng cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ gia đình các nạn nhân nhưng không bồi thường vì không có tội.

Tuy nhiên, theo HĐXX, dù bị cáo Hồng không nhận tội nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo khác đều trùng khớp, cho thấy bị cáo Hồng chính là người đã nhận thi công hệ thống PCCC quán karaoke An Phú nên phải chịu trách nhiệm.

Coi thường tính mạng con người

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội mà còn thể hiện sự coi thường tính mạng con người và luật pháp. Do đó, cần mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và ngăn ngừa những sự việc tương tự.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân 8 năm tù, Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù, Phạm Quốc Hùng 7 năm tù, Vũ Trường Sơn 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh, 5 năm tù - đều về tội "Vi phạm quy định về PCCC". Bị cáo Nguyễn Văn Võ 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần cho đại diện hợp pháp của các bị hại. Như vậy, mức án được HĐXX tuyên phạt cao hơn mức án mà VKSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị trước đó.

Theo hồ sơ, gần 21 giờ ngày 6-9-2022, quán karaoke An Phú bất ngờ xảy ra sự cố chập điện trên trần la phông tại khu vực tầng 2. Sau đó, lửa cháy lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3. Thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng hơn 60 người trong quán karaoke. Một nửa số người này may mắn thoát nạn. Còn 32 người thiệt mạng cùng 3 người bị thương nặng. Trong số 32 nạn nhân, 31 người trong máu có nồng độ cồn, trong đó 18 nạn nhân có nồng độ cồn trong máu rất cao - từ 86-299 mg/100 ml; một người dương tính với chất ma túy.

Cáo trạng chỉ ra nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ hành vi vi phạm quy định PCCC của chủ quán karaoke An Phú và các cán bộ công an liên quan, khiến hệ thống PCCC không hoạt động khi xảy ra sự cố. Liên quan vụ án, ông Nguyễn Duy Linh (cựu trung tá, đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An) cũng bị khởi tố về cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" nhưng đã chết nên được đình chỉ điều tra.

Xin lỗi người nhà nạn nhân Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Anh Xuân đã quay lại phía sau phòng xử án cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân; xin được chia sẻ nỗi đau đối với thân nhân người bị hại, vì thiếu hiểu biết quy định về PCCC nên đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Về phía đại diện bị hại, trước đó cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lê Anh Xuân vì đây là sự cố ngoài ý muốn, bản thân bị cáo cũng thiệt hại lớn trong vụ cháy.