Vụ Chủ tịch xã bị tông tử vong: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế

04-10-2025 - 20:12 PM | Sống

Nữ tài xế gây tai nạn vào tối ngày 3/10 nhưng đến sáng 4/10 mới đến trình diện cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk bị ô tô tông tử vong trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tối 3/10, đến sáng 4/10, nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) đã ra đầu thú, khai nhận hành vi. 

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, qua quá trình kiểm tra ban đầu xác định, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, bà Chi đã điều khiển ô tô BKS 47A- 461.XX lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, nữ tài xế đã tông vào ông Lê Phước Toàn khiến nạn nhân tử vong. 

Tại thời điểm trình diện tại cơ quan chức năng, kết quả kiểm tra của bà Chi cho thấy người này không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với các chất ma túy. 

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ Chủ tịch xã bị tông tử vong: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế- Ảnh 1.

Hiện trường nơi ông Toàn gặp tai nạn. 

Trước đó vào tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa rất to, làm ngập một đoạn đường Quốc lộ 27. Ông Lê Phước Toàn cùng một số cán bộ xã Dray Bhăng đã xuống đường điều tiết các phương tiện để phân luồng giao thông, tránh bị ùn ứ. 

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một chiếc ô tô tông trúng. Cú tông mạnh khiến ông văng ra xa 10m. Dù được đưa đi cấp cứu song ông không qua khỏi. Diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem không khỏi xót xa, thương tiếc vị lãnh đạo có tâm, có tài. Đồng thời, dư luận mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế gây tai nạn. 

Ngày 4/10, lễ tang của ông Lê Phước Toàn được tổ chức tại nhà riêng. Hình ảnh gia quyến ông Toàn đau xót trước sự ra đi đột ngột của người con, người chồng, người cha khiến ai nấy thắt lòng. 

Vụ Chủ tịch xã bị tông tử vong: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Ông Nguyễn Thiên Văn đến thăm hỏi, động viên gia quyến ông Lê Phước Toàn. (Ảnh: Người lao động)

Vụ Chủ tịch xã bị tông tử vong: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế- Ảnh 3.

Vợ ông Toàn đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng. (Ảnh VTC News)

Nghẹn ngào trong nước mắt, bà Bùi Nguyễn Thị Trường Thi (vợ ông Toàn) kể lại, vào khoảng gần 21 giờ ngày 3/10, ông Toàn có gọi điện về nhà, giữa lúc trời đang mưa lớn. Ông dặn vợ cùng các con ngủ trước, còn ông đang chỉ đạp ứng phó mưa lũ, sẽ về muộn. Bà Thi dặn chồng: "Xong việc nhớ về sớm anh nhé", không ngờ, đó lại là cuộc gọi cuối cùng của hai vợ chồng. 

Khoảng 1 tiếng sau, bà Thi được đồng nghiệp của chồng thông báo rằng ông Toàn đã gặp nạn. Cả gia đình ngã quỵ khi đến bệnh viện và được bác sĩ thông báo ông Toàn không qua khỏi. 

UBND xã Đray Bhăng đã có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho ông Lê Phước Toàn vì đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Vì sao Hoàng Hường bị bắt?

Theo Lam Giang (Tổng hợp)

Đời sống và Pháp luật

