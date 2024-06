Vụ dàn cảnh bán bất động sản 'ma': Khởi tố thêm 41 bị can

Các đối tượng bị khởi tố.

Liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc, số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, ngày 11/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào sáng 31/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng là Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng; và 43 nạn nhân của công ty).