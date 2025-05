Khởi tố, bắt tạm giam Nhan Hải Duy và Nhan Công Trứ

Theo thông tin từ Trang TTĐT Công an tỉnh Trà Vinh, ngày 5/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Hải Duy (sinh năm 1998) và Nhan Công Trứ (sinh năm 1965), cùng thường trú tại ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định đối với Nhan Công Trứ (hình trên) và Nhan Hải Duy (hình dưới).

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019 Duy xin phép thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Duy Group. Trong quá trình kinh doanh lĩnh vực san lấp cát bị thua lỗ, nợ khoảng 4 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, thông qua các mối quan hệ và biết được bà T.T.T.H (sinh năm 1981, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang), Duy nói dối với bà H là Duy và ông Trứ (cha ruột) đang triển khai dự án nạo vét thông luồng tàu chạy trên sông Cổ Chiên giữa hai tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh, nếu dự án triển khai thì đầu tư góp vốn 10 tỷ đồng và cam kết sẽ thu lại lợi nhuận 100 tỷ đồng.

Sau đó, Duy nhờ ông Trứ làm hợp đồng góp vốn để tạo lòng tin cho bà H. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 12/2023 đến ngày 5/2/2024, Duy đã yêu cầu bà H 4 lần chuyển khoản cho Duy với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Duy dùng số tiền này trả nợ, cho người thân (kể cả ông Trứ) và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.