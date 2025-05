Bắt giữ Trương Thanh Nhã, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đặt cọc thuê nhà trọ tại TP.HCM

Ngày 24/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ Trương Thanh Nhã (SN 2000, ngụ khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, đơn vị này tiếp nhận trình báo của chị N.T.T.N (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh) về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội lừa chiếm đoạt 3 triệu đồng rồi chặn liên lạc sau khi chị có nhu cầu thuê nhà trọ tại Quận 7, TP.HCM.

Trương Thanh Nhã tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)

Qua quá trình điều tra, Công an đã bắt giữ Nhã và mời làm việc với hai đối tượng liên quan là Thái Thị Ngọc Giàu và Trương Đỗ Thành Công để làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2023 đến nay, Nhã lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo như "Thảo Thảo", "Nguyễn Thảo" và tham gia các hội, nhóm "tìm nhà trọ" trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm người có nhu cầu thuê trọ tại TP.HCM để lừa đảo.

Trong vụ việc của chị N., Nhã tự xưng là chủ nhà trọ, yêu cầu chị kết bạn qua Zalo "Truong Cong" để gửi hình ảnh và thỏa thuận giá cả. Nhã sử dụng hình ảnh nhà trọ tải từ Internet và đăng các lịch sử chuyển khoản giả với nội dung cọc tiền nhà trọ lên Zalo nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chị N. chuyển tiền cọc vào các tài khoản ngân hàng mang tên Trương Đỗ Thành Công, Trương Thanh Nhã, hoặc Thái Thị Ngọc Giàu. Khi nhận được tiền, Nhã lập tức chặn liên lạc với nạn nhân.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại với số tiền thấp nhất 2.500.000 đồng và cao nhất lên đến 70.000.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản lừa đảo của nhóm này tính đến thời điểm bị bắt là khoảng 5 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là nạn nhân của Nhã hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.