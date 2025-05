Khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Trung

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Trung (34 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, do kinh doanh thua lỗ và cần tiền tiêu xài, Trần Đức Trung lên mạng xã hội lấy hình ảnh nhà xưởng, các lô hàng hóa tôn, sắt thép cũ, các loại xe cơ giới phục vụ công trình… để lừa đảo.

Sau đó, Trung sử dụng tài khoản Zalo có tên "Sắt tận dụng Anh Đức" và đăng tải hình ảnh, thông tin cần bán lại các mặt hàng này.

Khi có người liên hệ và thỏa thuận giá cả, Trung yêu cầu người mua chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng tên "Tran Duc Trung" để đặt cọc. Sau khi có người chuyển tiền, Trung cắt liên lạc và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến tháng 10/2022, Trần Đức Trung lừa đảo liên tỉnh, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng của 7 bị hại trên cả nước.

Cụ thể, năm 2021 Trần Đức Trung thế chấp 1 ô tô nhãn hiệu Ford cho bà P.T.D. (ở P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để vay 200 triệu đồng. Trung hứa trả nợ trong 10 ngày kèm tiền lãi 5 triệu. Tuy nhiên, chưa đến hạn trả tiền, Trung đã trả trước cho bà D. 100 triệu đồng để làm tin. 2 ngày sau, Trung nói cần mượn thêm 200 triệu đồng để mua lô hàng sắt cũ.

Bà D. tin tưởng nên tiếp tục cho vay. Cũng trong ngày đó, Trung nói xe hàng bị mất, cần thêm 50 triệu đồng để nhờ người đi tìm và bà D. đồng ý. Tổng số tiền Trung vay của bà D. là 350 triệu đồng.

Để lừa đảo, Trung dẫn bà D. đi xem một nhà xưởng cũ tại KCN Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thuộc tài sản của người khác. Trung bán khống nhà xưởng này cho bà D. với giá 350 triệu đồng để trừ nợ, và bà D. đồng ý.

Đến ngày 25/12/2022, vì cần tiền để trả nợ cho người khác nên Trung đã cầm chìa khóa dự phòng của xe ô tô 43A-471.xx đến nhà ba mẹ bà D. lén lút lấy xe ô tô này đem đi bán cho một người ở tỉnh Thanh Hóa (chưa xác định được người mua lại) với số tiền khoảng 500 triệu đồng và tiêu xài hết.

Tháng 5/2022, Trung sử dụng tài khoản Zalo tên "Sắt tận dụng Anh Đức" trao đổi mua bán sắt thép cũ với Nguyễn Văn Q. (40 tuổi, trú xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Trong lúc trao đổi, Trung điện thoại video call cho anh Q. xem lô hàng nhà xưởng tại Đà Nẵng (không rõ địa chỉ cụ thể) và thỏa thuận bán cho anh Q. 200 triệu đồng.

Trung yêu cầu anh Q. chuyển trước 150 triệu đồng qua số tài khoản vợ Trung đứng tên. Sau khi nhận được tiền, Trung cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã chuyển.

Ngoài 2 bị hại nêu trên, cơ quan điều tra xác định, cùng với thủ đoạn tương tự, Trung đã lừa đảo chiếm đoạt của 5 nạn nhân khác ở các tỉnh như Cà Mau, Quảng Nam, Thanh Hóa và TP.Đà Nẵng... với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hành vi của Trần Đức Trung đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Trần Đức Trung thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, số điện thoại 0694.260.111 để trình báo.