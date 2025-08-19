Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ du khách mất tích ở rừng Cúc Phương: Dòng chữ trên vách đá có thể là gì?

19-08-2025 - 18:54 PM | Xã hội

Trong khi tìm kiếm du khách Nguyễn Quốc Mạnh mất tích ở rừng Cúc Phương, lực lượng chức năng phát hiện dòng chữ nghi là của anh Mạnh, được khắc trên một vách đá. Dòng chữ này có thể có ý nghĩa gì và vì lý do gì nó được khắc lên vách?

Anh Nguyễn Quốc Mạnh, sinh năm 1992, quê Hải Phòng, đã mất tích ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đến nay đã 5 ngày mà vẫn chưa được tìm thấy.

Trong quá trình tìm kiếm quanh khu vực thác nước ở cách 2 - 3 km tính từ động Sơn Cung, lực lượng chức năng phát hiện dòng chữ được khắc trên vách đá sâu trong động: “34 HD, TM, 2025, HANG”, nghi là chữ do anh Mạnh khắc, theo Vietnamnet .

Những chữ và số này có thể có nghĩa là gì, nếu đây là chữ của nam du khách?

Vụ du khách mất tích ở rừng Cúc Phương: Dòng chữ trên vách đá có thể là gì?- Ảnh 1.

Theo phán đoán của nhiều cư dân mạng, số 34 có thể là ký hiệu biển số xe của tỉnh Hải Dương (cũ), trong trường hợp này thì chữ HD có thể mang nghĩa là “Hải Dương”.

Tuy nhiên, số 34 cũng có thể là tuổi của anh Mạnh (tính cả tuổi mụ) hoặc một con số có ý nghĩa riêng.

Một số cư dân mạng cho rằng chữ HD, rồi đến chữ TM, có nghĩa là “Hải Dương, Thanh Miện”, tức là đây là địa danh. Nhưng cũng có người “dịch” chữ “TM” là “Tìm Mạnh”.

Số 2025 thì khả năng lớn là năm nay.

Chữ tiếp theo là “HANG”, có thể cho thấy người viết để lại thông tin rằng mình đã đi vào hang. Nhưng cũng có người nói, đây có thể là một từ khác chứ chưa chắc là “HANG”, có thể đó là một cái tên, như “HÙNG” chẳng hạn.

Vụ du khách mất tích ở rừng Cúc Phương: Dòng chữ trên vách đá có thể là gì?- Ảnh 2.

Nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu đây là chữ của anh Mạnh, thì trong khi bị lạc, tại sao anh không viết rõ ra để được tìm thấy mà lại viết kiểu “mật mã” như vậy. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý học thì trong lúc tìm cách sinh tồn do bị lạc, đôi khi con người sẽ có những suy nghĩ không giống bình thường và có thể để lại những dấu hiệu có ý nghĩa với riêng họ, chứ không nhất thiết có ý nghĩa theo cách hiểu của đa số người khác. Nhiều khi, những ký hiệu này có thể là một “mật mã” gì đó với một người đặc biệt đối với họ, hoặc cũng có thể chỉ là họ để lại dấu vết cho thấy họ đã từng có mặt ở đó.

Dù sao, hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn đó là dòng chữ của anh Mạnh và việc tìm kiếm anh vẫn đang được tích cực thực hiện. Cán bộ ở Vườn quốc gia Cúc Phương nói, việc anh Mạnh mất tích là rất hiếm, vì trước đây thỉnh thoảng có du khách bị lạc thì đều nhanh chóng được tìm thấy.

Theo Thục Hân

Tiền phong

