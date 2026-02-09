Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ lạm thu, sửa bài thi để “dìm” điểm học sinh: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng

09-02-2026 - 00:05 AM | Sống

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị chuyển công tác hiệu trưởng để xảy ra tình trạng lạm thu và cô giáo tự ý sửa bài thi để “dìm” điểm học sinh.

Ngày 8-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết sở này đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai kết quả kiểm tra các vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, sau phản ánh của Báo Người Lao Động.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc

Theo kết quả xác minh, liên quan phản ánh lạm thu thông qua Ban đại diện phụ huynh, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm việc huy động kinh phí tài trợ trái quy định tại nhà trường.

Tập thể lãnh đạo trường cũng kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý. Đến ngày 2-2, nhà trường phối hợp Ban đại diện phụ huynh hoàn trả toàn bộ số tiền vận động trái quy định cho phụ huynh học sinh.

Sở GD-ĐT nhận định việc để xảy ra sai phạm trong vận động, tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ đã gây bức xúc trong phụ huynh, tạo dư luận không tốt.

Vì vậy, Sở đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với hiệu trưởng; đồng thời thực hiện điều chuyển vị trí công tác người đứng đầu nhà trường nhằm ổn định hoạt động quản lý.

Liên quan vụ việc giáo viên Tiếng Anh T.T.K.N bị phản ánh tự ý sửa bài thi học kỳ I năm học 2025-2026, nhà trường đã kỷ luật cảnh cáo, không phân công giảng dạy và bố trí làm công tác văn thư.

Qua xác minh, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh bài kiểm tra bị can thiệp. Một số bài thi được cho là bị thêm nét vào chữ cái hoặc thêm từ vào câu trả lời khiến kết quả bị thay đổi. Giáo viên này thừa nhận đã tự ý sửa bài và giải trình nhằm tránh việc học sinh chủ quan khi đạt điểm cao.

Ban đại diện phụ huynh trao mái che cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai khẳng định việc làm trên là không phù hợp, sai lệch quan điểm giáo dục; điểm số phải phản ánh đúng năng lực thực chất của học sinh và giáo viên không được tự ý can thiệp vào bài làm.

Nhà trường đã rà soát, đánh giá lại toàn bộ bài kiểm tra do giáo viên này phụ trách để bảo đảm khách quan, công bằng cho học sinh.

Trước đó, đầu năm học 2025-2026, Ban đại diện phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ vận động phụ huynh đóng góp tiền làm mái che và thuê nhân công vệ sinh với tổng kinh phí dự kiến 624 triệu đồng cho 52 lớp học. Sau phản ánh, việc huy động đã được chấn chỉnh và hoàn trả theo quy định.

Theo Đức Anh

NLĐ

