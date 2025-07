Vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Tìm thấy thêm thi thể khi trục vớt tàu; 38 người tử vong

Tàu Vịnh Xanh 58 đã được trục vớt và lật trở lại.

Tàu Vịnh Xanh được trục vớt, chuẩn bị lai dắt về bờ.

Tàu được lật ngang trở lại.

Trong quá trình lật phía đuôi tàu, các lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 1 thi thể và đang tiến hành đưa thi thể này lên xuồng để vào bờ. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Tính đến 1h20 ngày 20/7, cơ quan chức năng huy động gần 1.000 người thuộc nhiều lực lượng cùng với hơn 100 phương tiện tham gia tổ chức tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Cùng tham gia tìm kiếm còn có nhiều ngư dân là người địa phương, am hiểu luồng lạch. Do thủy triều đang rút, vì thế khu vực tìm kiếm được triển khai hướng Cửa Dứa và bán kính tìm kiếm mở rộng khoảng 7km.

Nhận định khả năng vẫn còn nạn nhân mắc kẹt trong khoang máy của con tàu bị đắm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo phương án lật tàu, yêu cầu lực lượng chức năng triển khai thao tác lật để tìm kiếm người bị nạn. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động 4 tàu lớn đến hiện trường để hỗ trợ công tác trục vớt và lật tàu. Lực lượng thợ lặn đã hoàn tất việc tìm kiếm quanh thân tàu, di chuyển ra ngoài và đang tiến hành buộc dây chuyên dụng để chuẩn bị lật tàu. Song song với việc lật tàu, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm với mục tiêu không bỏ sót bất kỳ nạn nhân nào ngay trong đêm.

Thông tin mới nhất từ Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, đến 23h30, còn 8 người mất tích trong vụ lật tàu thảm khốc trên vịnh Hạ Long, 11 người được cứu sống, 34 người tử vong. Xuyên đêm cứu nạn tàu chìm trên vịnh Hạ Long

Chị Đinh Thị Thùy Linh kể lại phút sinh tử kinh hoàng trên tàu Vịnh Xanh 58. (Ảnh: Tiến Thắng)

Quân chủng Hải quân điều động cán bộ chiến sỹ đặc công nước của Lữ đoàn 126 nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân cuối cùng.

Công tác tìm kiếm cứu nạn được thực hiện xuyên đêm. (Ảnh: Quân chủng Hải quân)

Đặc công nước xuyên đêm tìm nạn nhân mất tích. (Ảnh: Quân chủng Hải quân)

Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người bị nạn trong vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: “Ngoài việc trên biển, còn ở trong đất liền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải sớm chuẩn bị nơi để đón tiếp những người nhà nhận thi thể thân nhân, tiến hành các hoạt động động viên, thăm hỏi. Đề nghị anh chỉ đạo nếu buổi tối làm thì phải đầy đủ thiết bị, bảo hộ đầy đủ thì làm, nếu không thì thôi. Ai có máy móc thiết bị an toàn, đầy đủ thì tập trung thay nhau làm công tác cứu hộ, cứu nạn, mấy tiếng thay phiên nhau làm”. Hiện có thông tin, sẽ triển khai đơn vị đặc công nước hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân ngay trong tối nay.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời điểm gặp nạn, trên tàu Vịnh Xanh 58 chở 51 người gồm 48 hành khách và 3 thuyền viên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Một nạn nhân được cứu sống. (Ảnh: Quân chủng Hải quân)

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Tàu gặp nạn đang được cẩu lên để lật lại. (Ảnh: Quân chủng Hải quân)

Quân chủng Hải quân đã lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân; đồng thời điều động thêm 21 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 Đặc công tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng đang chỉ huy tìm kiếm.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, đến 17h45, lực lượng cứu hộ đã vớt được 4 thi thể nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhiều thợ lặn đã được điều đến, tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân có thể còn mắc kẹt trong tàu.

18h40, Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã cứu được thêm 2 người, nâng tổng số người được cứu lên 12.

Như vậy, đến hiện tại, các lực lượng chức năng đã cứu được 12 người, vớt 4 thi thể, 35 người còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Thợ lặn được huy động tiếp cận từ nhiều hướng cứu nạn tàu bị đắm. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu du lịch. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tàu QN 7105 bị lật trên vịnh Hạ Long. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 13h45 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 QN-7105 bị đắm khi gặp dông lốc bất ngờ gần khu vực hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện trường vụ đắm tàu trên khu vực Vịnh Hạ Long.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu. Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách và thuyền viên.

Đến thời điểm này, công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận tàu du lịch bị lật chìm gần khu vực hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long vào chiều 19/7.

Trên mạng xã hội, nhiều người đăng thông tin cầu cứu, đề nghị hỗ trợ người thân không may gặp nạn trên chuyến tàu du lịch bị lật.

Một phụ nữ cho biết gia đình anh trai của chị không may bị lật tàu khi đi du lịch Hạ Long. Người vợ đã được cứu hộ vào bờ nhưng vẫn còn chồng và hai con đang mất liên lạc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết lãnh đạo tỉnh đang đến hiện trường để triển khai các phương án cứu nạn nên chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại.

Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh cấp năm 2015, tàu Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 có chiều dài lớn nhất 24,04m, công dụng là tàu du lịch và được chở 48 hành khách.

Mới nhất vào tháng 1/2025, tàu được cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, do ông Đoàn Văn Trình đứng tên chủ phương tiện. Tàu được đóng năm 2015 tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với trọng tải toàn phần đạt 12 tấn.

