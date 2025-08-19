Vụ nam thanh niên tử vong trong rừng Cúc Phương: Nhận định ban đầu về nguyên nhân

Vụ việc anh Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, ở xã Nam Sách, tỉnh Hải Dương) tử vong khi đi tham quan rừng Cúc Phương đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nguồn tin trên báo Dân trí mới đây cho biết, sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân bị lạc đường trong rừng sâu, trượt chân ngã rồi tử vong.

Vị trí nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, địa hình hiểm trở. Thời điểm phát hiện, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương. Dự kiến, phải mất nhiều giờ mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường do địa hình nơi phát hiện nạn nhân phức tạp và hiểm trở.

Nhận tin con trai tử vong, bà Nguyễn Thị T. (mẹ anh Mạnh) vô cùng đau xót. Chia sẻ với báo VnExpress, bà T. cho hay anh Mạnh là con thứ 2 trong gia đình, tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa và hiện đang làm kỹ sư cho một tập đoàn ô tô lớn của nước ngoài. Anh Mạnh chưa lập gia đình riêng, có đam mê du lịch và đã từng nhiều lần đi rừng.

Nạn nhân dự định đi cùng 2 người bạn nhưng vì bạn bận nên đi 1 mình.

Dịp này, vì công ty cho nghỉ một tuần nên nạn nhân đến rừng Cúc Phương tham quan. Trước khi đi, nạn nhân không thông báo cho người thân nhưng có nhắn cho bạn bè biết kế hoạch. Ban đầu dự kiến có 2 người khác đồng hành cùng anh Mạnh trong chuyến đi lần này, song vì bạn bận nên anh đi một mình và không may gặp nạn thương tâm.

Chiều ngày 19/8, mạng xã hội đau xót trước thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Mạnh - người mất tích khi đi tham quan rừng Cúc Phương từ hôm 13/8. "Mình đã hy vọng anh chỉ đi lạc trong rừng và sẽ sớm được tìm thấy, bình an trở về, vậy mà..., thương nạn nhân quá", một cư dân mạng bày tỏ.

Vị trí nơi phát hiện thi thể anh Mạnh là dưới một hốc hang đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung (nơi anh để lại ba lô cá nhân, điện thoại, giấy tờ tùy thân) hơn 500m về phía bìa rừng.