VỤ NỔ SÚNG Ở ĐẮK LẮK: ĐÃ BẮT ĐƯỢC 45 ĐỐI TƯỢNG

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi người dân bị nhóm đối tượng sát hại. Ảnh CAND

Bắt giữ 45 đối tượng nổ súng ở Đắk Lắk; Công an những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng

Chiều 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong ngày 13/6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 45 đối tượng.

"Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy quét, bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Người phát ngôn Bộ Công an thông tin.

Đồng thời, Công an Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương trong vụ tấn công. Ảnh TTXVN

Sức khỏe hai cán bộ Công an xã tạm ổn định

Sáng 13/6, bác sỹ Chuyên khoa II Trịnh Hồng Nhựt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, sức khỏe của hai cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã tạm ổn định và đang hồi phục.

Theo đó, hai cán bộ là Thượng úy Đàm Đình Bốp (sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur) và Đại úy Lê Kiên Cường (sinh năm 1988, cán bộ Công an xã Ea Ktur) bị thương trong vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) vào ngày 11/6.

Đại úy Lê Kiên Cường cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, trụ sở Công an xã Ea Ktur có 4 đồng chí trực. Khoảng 1 giờ ngày 11/6, nhóm đối tượng đã dùng súng tấn công và đốt trụ sở khiến 2 đồng chí hy sinh, còn anh và Thượng úy Đàm Đình Bốp bị thương.

Đại úy Lê Kiên Cường bàng hoàng, đau xót trước việc hai đồng đội hy sinh.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (vợ Thượng úy Đàm Đình Bốp) cho biết hiện anh Bốp đã tỉnh táo, nói chuyện được. Sau sự việc, gia đình mong cơ quan chức năng sớm truy bắt được các đối tượng có liên quan, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.

Theo một bác sỹ Khoa Ngoại-Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa cho các nạn nhân.

Ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, sức khỏe của hai cán bộ Công an đã hồi phục, diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo. Các anh đã ngồi dậy, đứng lên và đi lại được.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Truy điệu, trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 6 liệt sĩ

Ngày 13/6, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến tiễn đưa các cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong vụ các đối tượng dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Ban Tổ chức Lễ tang đã công bố các quyết định về việc công nhận liệt sĩ và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk đã hy sinh ngày 11/6/2023 trong vụ các đối tượng dùng súng tấn tại Đắk Lắk.

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với sự hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các đồng chí.

Truy tặng và trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 5 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương

Ngày 13/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định Truy tặng và trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 5 cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh và bị thương trong vụ các đối tượng tấn công trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với Đại úy Hà Tuấn Anh, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk và Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - những cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng úy Đoàn Đình Bốp, Phó Trưởng Công an xã Ea Ktur và Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ Công an xã Ea Ktur vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự sau khi xảy ra vụ việc

Trao đổi trên TTXVN, lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ mục tiêu quan trọng của địa phương và truy bắt đối tượng liên quan; đồng thời báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk và chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với lực lượng chức năng được tăng cường, tổ chức truy bắt nhanh nhóm đối tượng.



4 giờ ngày 11/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc trên, nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ngay sau đó, các địa phương trong huyện triển khai lực lượng, quyết liệt vào cuộc cùng lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân phối hợp truy bắt đối tượng.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin, ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, chính quyền địa phương đã có những phản ứng nhanh, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ để ứng phó, ngăn chặn nhóm đối tượng có hành động tiếp theo; đồng thời đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự sau khi xảy ra vụ việc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo, điều động đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức các cuộc truy quét nhóm đối tượng. Lực lượng quân đội được điều động phối hợp tác chiến vây bắt các đối tượng.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin, trước sự việc nghiêm trọng, bên cạnh triển khai lực lượng bảo đảm tình hình an ninh trật tự, chính quyền đã thông báo kịp thời giúp nhân dân nắm bắt thông tin, động viên người dân không nên hoang mang mà thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đến nay, với số đối tượng bị bắt, người dân hoàn toàn an tâm, tin tưởng vào chính quyền địa phương, cuộc sống của người dân cơ bản trở lại bình thường.

Thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện Cư Kuin tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất và tinh thần, giúp các nạn nhân, gia đình nạn nhân, sớm ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, thông tin đến người dân để nhân dân yên tâm sinh sống.

Tỉnh Đắk Lắk kêu gọi nhân dân nêu cao cảnh giác, đoàn kết một lòng

Liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công vào Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ngày 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có Thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp.

Thư kêu gọi nêu rõ: Sáng 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, gây thương vong một số chiến sỹ công an xã, cán bộ xã và người dân. Nhân dân các dân tộc của tỉnh rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Kuin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt các đối tượng và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương; thông báo, động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra; đồng thời, xin chia sẻ với những đau thương, mất mát to lớn của gia đình các chiến sỹ công an, cán bộ, người dân.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp; tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ; chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sỹ công an, cán bộ và người dân bị nạn; yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.

Đồng bào, đồng chí, chiến sỹ không đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân; nêu cao cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.

Một trong số những đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CAND

Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 6 liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 04 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 02 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk.

1. Liệt sĩ Hoàng Trung, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ngày hy sinh 11/6/2023

2. Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày hy sinh 11/6/2023.

3. Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày hy sinh 11/6/2023.

4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày hy sinh 11/6/2023.

5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày hy sinh 11/6/2023.

6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày hy sinh 11/6/2023.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Ảnh TTXVN

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, viếng các nạn nhân vụ nổ súng ở Đắk Lắk

Sáng 12/6, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để nghe báo cáo nhanh về vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11/6 tại địa bàn huyện Cư Kuin.

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Đoàn công tác đã tới thăm, viếng và động viên các nạn nhân trong vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk.





Phó thủ tướng chia sẻ nỗi đau với cha của ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu - nạn nhân bị sát hại trong vụ hai trụ sở UBND xã bị tấn công. Ảnh TTXVN

Tại các nơi thăm, viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi động viên hai chiến sĩ Công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm, chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên chiến sĩ Công an bị thương trong vụ việc.

Đoàn công tác các Ban Đảng Trung ương thăm, động viên gia đình các nạn nhân

Chiều 12/6, Đoàn công tác của Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Văn phòng Trung ương Đảng đã làm việc với Huyện ủy Cư Kuin, kiểm tra hiện trường và đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin thông tin tình hình và hướng xử lý vụ việc dùng súng tấn công hai trụ sở Công an xã, việc thực hiện chính sách và thăm hỏi cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân; công tác đảm bảo an toàn cho người dân. Đoàn đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Huyện ủy, UBND huyện trong việc phối hợp giải quyết vụ việc.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường vụ việc tại Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur, ghi nhận những thiệt hại về cơ sở vật chất, con người, diễn biến vụ việc; đồng thời thăm hỏi lực lượng Công an hai xã, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ các trụ sở, chốt chặn và truy quét tội phạm.

Đoàn công tác động viên lãnh đạo, cán bộ UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur sớm ổn định tình hình, khắc phục hậu quả, đề cao tinh thần cảnh giác; chia buồn với những mất mát mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã, đặc biệt là các gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Đoàn đã đến viếng, thăm hỏi, chia sẻ những mất mát và động viên gia đình có nạn nhân tử vong, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ; mong gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn và Quỹ “nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” cho gia đình thân nhân các đồng chí Công an xã.

Đoàn công tác Bộ Công an thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Ngày 12/6, Đoàn công tác do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Tại gia đình thân nhân các cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát to lớn với các gia đình; đồng thời, động viên các gia đình nén đau thương, sớm ổn định tinh thần, cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung, hy sinh trong vụ tấn công bằng súng tại trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (tỉnh Đăk Lăk) cho thân nhân gia đình. Ảnh TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã động viên, chúc cán bộ, chiến sĩ Công an bị trọng thương sớm phục hồi sức khỏe.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao các quyết định truy thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur; hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với các đơn vị để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh BCA

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang đã chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận Liệt sỹ cho 04 đồng chí Công an xã đã hy sinh, làm chế độ thương binh cho 02 đồng chí Công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã và người dân đã bị tử vong theo quy định.

Các đồng chí trong Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk động viên, chia buồn gia đình anh Hoàng Minh Khánh (thôn 11, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Sáng 12/6, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân vụ dùng súng tấn công trụ sở công an 2 xã huyện Cư Kuin.

Đoàn đã đặt vòng hoa, viếng anh Lê Minh Vương (thôn 12, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin); anh Hoàng Minh Khánh (thôn 11, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và anh Lê Xuân Hoàng (tổ dân phố 8, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột).

Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, mong các gia đình sớm vượt qua đau thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk đã và đang nỗ lực hết sức mình để chia sẻ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, mất mát.

Đồng thời, động viên bà con không hoang mang để sớm ổn định tình hình. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt, điều tra, xử lý các đối tượng gây nên vụ việc.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai một đối tượng. Ảnh CAND

Bộ Quốc phòng kiểm tra hiện trường vụ nổ súng ở Đắk Lắk

Theo TTXVN, sáng 12/6, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng Đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình của địa phương, kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng súng tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra hiện trường tại trụ sở xã Ea Ktur. Ảnh TTXVN

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng Đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Đồng thời, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Báo CAND

Nhóm người chưa rõ danh tính nổ súng ở Đắk Lắk làm chết và bị thương nhiều người

Trước đó, ngày 11/6, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã thông tin về vụ việc mất an ninh, trật tự xảy ra tại Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk: sáng sớm ngày 11/6/2023 tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc 01 nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an các xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm chết và bị thương một số đồng chí Công an xã, cán bộ xã và người dân.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh TTXVN

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11/6, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin sáng sớm cùng ngày.

Các đối tượng trong vụ nổ súng tấn công trụ sở bị bắt giữ. Ảnh Báo CAND

Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại.

Một số đối tượng đã bị bắt giữ. Ảnh Báo CAND

Khép chặt vòng vây truy bắt các đối tượng nổ súng ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, chiều tối 11/6, TTXVN cho biết, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây các đối tượng tại khu vực xã Ea Ninh.

Tang vật vụ án. Ảnh CAND

Tại huyện Cư Kuin, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà; khi phát hiện đối tượng lạ mặt báo ngay cho chính quyền địa phương.

Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Kuin đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. Ảnh TTXVN

Cung cấp ngay thông tin liên quan tới các đối tượng tấn công trụ sở Công an cho cơ quan chức năng

Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên.



Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng.



Công an nhanh chóng điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường. Ảnh CAND

Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Bộ Công an cũng lưu ý các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật.

Đội ngũ truy bắt hung thủ.

Truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh tại Đắk Lắk

Chiều 11/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung (SN 1981), quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994), quê quán: Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Trần Quốc Thắng (SN 1989), quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với đồng chí Hà Tuấn Anh (SN 1991), quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng làm việc tại trụ sở xã Ea Tiêu. Ảnh CAND

Đồng thời, ngay trong chiều nay, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/ gia đình đối với gia đình 4 đồng chí thuộc Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Hỗ trợ 50 triệu đồng/ đồng chí đối với 2 đồng chí cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng úy Đàm Đình Bốp (SN 1993), Phó Trưởng Công an xã Ea Ktur và Đại úy Lê Kiên Cường (SN 1988), cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Theo BCA/CAND/TTXVN