Vụ quán bún rửa bát 3 giây ở Huế: Đoàn kiểm tra đến,

15-08-2025 - 17:03 PM | Sống

Ngay khi nắm được thông tin về đoạn clip quán bún rửa bát như nhúng nước, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra đột xuất quán ăn này.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ rửa bát mất vệ sinh tại quán bún vỉa hè ở trước cổng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, trên đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, TP.Huế, mới đây, UBND phường Thuận Hóa cho biết đã tổ chức kiểm tra đột xuất quán bún này vào ngày 14/8. Đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng Văn hóa - xã hội, Trạm y tế và các bộ phận chuyên môn của phường.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận quán có nhiều vấn đề tồn tại như: Dụng cụ ăn uống, bảo quản thực phẩm chưa được vệ sinh sạch sẽ; Khu vực chế biến, bày bán chưa đảm bảo vệ sinh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm còn bẩn. Ngoài ra thiết bị, dụng cụ bày bán chưa đạt yêu cầu bảo quản; Vẫn còn nguy cơ côn trùng, bụi bẩn xâm nhập.

Cảnh rửa bát tại quán bún vỉa hè khiến nhiều người rùng mình.

Chủ cơ sở đã được đoàn kiểm tra yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp và xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh rửa bát tại quán bún trên khiến nhiều người rùng mình. Trong clip, một người phụ nữ bê chồng bát được cho là của khách vừa ăn xong từ chỗ bán hàng đến khu vực cách khoảng 20m nơi đặt 3 chiếc xô nhựa.

Người này đổ phần thức ăn thừa trong bát vào một chiếc xô, sau đó cho cả chồng bát vào một cái xô khác, nhúng qua nhúng lại khoảng 3 giây rồi tiếp tục bê chồng bát ra khu vực bán hàng, nơi có nhiều vị khách đang ăn uống. Những chiếc bát được rửa qua loa sau đó được lau bằng khăn rồi tiếp tục phục vụ những vị khách tiếp theo.

Khi người quay clip lại gần 3 chiếc xô cho thấy nước trong chiếc xô mà người phụ nữ này nhúng bát vào đã đục, nổi váng mỡ. Cảnh tượng rửa bát siêu nhanh của người phụ nữ khiến người xem hãi hùng, mong các cơ quan ban ngành vào cuộc kiểm tra, có hình thức xử phạt nếu vi phạm. 

Cảnh rửa bát 3 giây ở quán bún vỉa hè khiến số đông "rùng mình": Đã xác định được địa điểm

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

