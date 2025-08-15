Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh rửa bát 3 giây ở quán bún vỉa hè khiến số đông "rùng mình": Đã xác định được địa điểm

15-08-2025 - 09:40 AM | Sống

Hành động của người phụ nữ bán bún trên vỉa hè khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh rửa bát bẩn của một quán bún vỉa hè nhanh chóng nhận được sự quan tâm, binh luận của người xem.

"Ăn vậy dễ bị bệnh. Vì tô bún người này ăn lỡ có bị bệnh truyền nhiễm rồi người khác ăn trúng tô bún đó thôi rồi luôn".

"Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn cả hình ảnh của một thành phố, nên xử lý mạnh tay".

Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ bán bún cầm chồng bát được cho là của khách hàng vừa ăn xong, đem đến một dãy xô nhựa đựng nước đặt cách nơi bán bún không xa. Phần dư thừa trong những bát này được người phụ nữ đổ vào một chiếc xô nhựa, sau đó những chiếc bát bẩn được nhúng vào xô nước khác đặt bên cạnh. Người phụ nữ chỉ nhúng vào, đảo đi đảo lại khoảng 3 giây rồi đem chồng bát đó quay lại nơi bán bún. Những chiếc báy này sau đó chỉ dùng dẻ lau qua rồi tiếp tục sử dụng, bán cho thực khách.

Từ nội dung đoạn clip có thể thấy, trong cả quá trình rửa bát, người phụ nữ không hề dùng xà phòng hay nước sạch rửa.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, quán bún này hiện đang bán trước cổng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, trên đường Nguyễn Huệ, P.Thuận Hóa, TP.Huế.

Đến ngày hôm nay (14/8), ông Lê Viết Bắc, phó giám đốc Sở Y tế TP Huế, chia sẻ trên Tuổi Trẻ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ hành vi nghi gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm của một hàng bán bún bò Huế vỉa hè.

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

