Vụ sinh viên phản ánh tiền tập luyện A80 chỉ 940.000: Hiệu trưởng bất ngờ nói "chỉ là hiểu lầm"

Những ngày qua, trên diễn đàn sinh viên lan truyền phản ánh của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về khoản hỗ trợ khi tham gia phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).

Theo phản ánh, sau hơn 20 ngày tập luyện và tham gia khối xếp hình, mỗi sinh viên chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt, thấp hơn nhiều so với mức 1,6–2,2 triệu đồng mà sinh viên một số trường khác cho biết đã được chi trả với số ngày công tương đương. Chia sẻ trên VnExpress, một nữ sinh năm hai cho biết cô và các bạn chỉ ký vào giấy tờ không ghi rõ số tiền.

Không chỉ chênh lệch so với các trường khác, nhiều sinh viên còn cho rằng cách giải thích của nhà trường chưa thỏa đáng. Một số sinh viên kể lại khi thắc mắc với phòng chức năng, các em được thông tin rằng số tiền hỗ trợ thấp hơn là do đã “trừ tiền ăn”.

Trả lời trên VnExpress vào trưa 30/11, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cho rằng "đây là sự hiểu lầm", do thầy cô thông tin chưa rõ ràng đến sinh viên.

Ông giải thích thêm rằng số tiền 940.000 đồng mới là chi trả lần một, còn hơn 500.000 sẽ được trả kèm giấy chứng nhận tham gia sự kiện, tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt, dự kiến vào khoảng 15-25/12.

"Chế độ và quyền lợi của sinh viên sẽ được đảm bảo đầy đủ", ông Long nói. Ông Long cho biết hơn 980 sinh viên của trường tham gia hỗ trợ sự kiện A80.

Bài phản ánh của sinh viên trường cao đẳng trên các diễn đàn

Hiệu trưởng trực tiếp đối thoại, trả lời tất cả sinh viên

Thông tin trên Vietnamnet cùng ngày, ông Long khẳng định trường “không bớt xén tiền của sinh viên”, đồng thời cho rằng khâu truyền đạt của giáo viên chủ nhiệm chưa rõ ràng, dẫn tới việc sinh viên chỉ nắm được con số 940.000 đồng và nghĩ đó là toàn bộ khoản hỗ trợ. Ông cho biết đã khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ chi trả, đối chiếu lại quy định, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc “tất cả vì sinh viên” trong quá trình xử lý vụ việc. Lãnh đạo trường đánh giá đây là một “sự cố truyền thông đáng tiếc”, khi bức xúc của sinh viên chưa kịp được giải đáp nội bộ thì đã lan rộng trên mạng xã hội.

Vị hiệu trưởng cũng cho biết, ông sẽ trực tiếp giải đáp về căn cứ, phương án chi trả tiền hỗ trợ trong buổi đối thoại vào 14h ngày mai (1/12).

Tại đây, trường dự kiến trình bày cụ thể căn cứ pháp lý, nguồn kinh phí, cách tính mức bồi dưỡng, các khoản chi cho ăn ở, đi lại, cũng như lý do tổ chức chi trả làm hai đợt. Hiệu trưởng nói sẽ trực tiếp trả lời từng câu hỏi của sinh viên, qua đó làm rõ các điểm còn gây hiểu lầm.

Trước đó, trên mạng xã hội, một số sinh viên đặt vấn đề tính hợp lệ của việc ký nhận mà không ghi rõ số tiền, cũng như thắc mắc vì sao cùng phục vụ chương trình A80 nhưng mức chi giữa các đơn vị lại vênh nhau đáng kể.

Chia sẻ trên Dân trí, các em mong muốn nhà trường công bố rõ ràng nguồn kinh phí, cách tính ngày công, các khoản đã chi cho hậu cần để sinh viên có thể đối chiếu, thay vì chỉ nhận con số cuối cùng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu quy trình được công khai từ đầu, có biên bản, bảng kê cụ thể, bức xúc đã không bị đẩy lên mạng xã hội theo cách gây ồn ào như hiện nay.